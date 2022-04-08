柴妹突然出汪拳掌摑　黑柴姐不忍了爆氣「親下去」　畫面瞬間靜止

毛小孩彼此的互動經常讓人大爆笑。近日有一段短片在網路上瘋傳，兩隻柴柴在客廳一如往常的互動，只見褐柴躺在地上不斷揮動手手，調皮的去打另一隻黑柴的臉，起初黑柴不以為意，最後被打到爆氣直接「親下去」，褐柴被突如其來的襲擊嚇到，整隻柴斷電停格，畫面相當爆笑。



網友「豆柴あさのん」在IG貼出一段影片，家裡養了兩隻柴犬姊妹，一隻是黑柴姐姐「小朝(あさ)」，另一隻是褐柴妹妹「小儂(のん)」，小儂個性相當調皮好動，很喜歡跟小朝打打鬧鬧。有一天主人捕捉到一段爆笑畫面，小儂躺在地上不斷揮舞前腳，像是要姐姐陪牠玩，小朝走近的時候突然被小儂「汪汪拳」突擊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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起初小朝不以為意，還親密地舔了舔妹妹的前腳，希望妹妹可以冷靜下來不要鬧，但妹妹小儂實在是太皮了，繼續揮舞前腳狂巴姐姐，後來小朝也不忍了，深吸一口氣後直接朝妹妹「親下去」，姐姐突如其來的攻擊讓小儂整隻柴嚇到定格，一臉驚恐又憨傻的看著鏡頭，模樣相當爆笑。

柴犬姐妹的可愛互動影片上傳至今已吸引超過3萬人觀看，網友留言表示「姐姐不生氣妹妹就繼續皮」、「姊妹互動好可愛喔」、「妹妹用手抵抗的樣子好萌」、「黑柴姐姐：再皮啊你！(咬下去)」、「兩姊妹感情真好」。

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