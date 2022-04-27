貓咪應該待在室內？　專家這樣分析並給出4個讓喵星人安心的方法

我們經常看到貓咪跳上窗戶，不停對著窗外發出叫聲，自然的會認為牠很嚮往室外的生活，許多主人也樂於在空閒時帶貓咪出去走走，或是乾脆直接把貓咪放養在外。貓咪在被人類馴養之前也是一種野生動物，所以這種做法看起來順理成章。然而，有研究顯示，如今的貓咪養在室內更好。



貓咪更適合待在室內？

生態學家Jennifer McDonald與她的同事們一起在英國做了個小調查。他們詢問貓主人他們的貓平均每個月會往家裏帶多少死去的動物，並觀察這些貓每天的生活。大部分人要麼過分低估他們寵物的狩獵傾向，要麼過分高估其捕獵技藝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

讓貓咪留在室內的話，首先要讓牠覺得這裏安全又有趣。

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研究人員表示這可能與「所有權效應」有關，人類傾向於將自己的所有物向他們期待的方向想象。因此想看到寵物會捕獵的主人通常會高估其獵物數量，而那些認為他們的寵物温順無害的人會低估門口死去的動物。

事實上，貓是捕食性動物，非常可愛的捕食性動物。千百年來，牠們學會捕獲並殺死小動物。牠們全身上下的構造均為捕獵而打造。天性促使牠們捕獵，不論牠們是準備撲向毛絨玩具老鼠還是真老鼠。

貓在室內，如果能通過窗戶假裝捕鳥或者有許多模擬獵物的毛絨玩具可供攻擊時，牠們會更開心。當然，如果牠們在室外，那麼牠們會開啟遊獵模式。

這一言論並非是在攻擊貓。這是事實。一天結束之時，我們的寵物會更開心，如果我們能看到寵物真正的一面並依舊愛牠們，讓牠們安全地釋放出狂野的一面，那麼我們也會更開心。環境也會因此變得更好。

那麼每隻貓每月殺死的獵物不足三十隻，聽起來也不多。可想想如果一個鎮上住著一百隻貓，那麼每個月該鎮就會死去三千多隻小動物，這還沒有算上這些動物原本的捕食者。另外你要意識到貓並非大部分生態系統中自然出現的一環，這意味著牠們沒有天敵。突然來一群貓可能會破壞當地生態平衡。

所以，從這一方面來說放養在外的貓咪可能會導致生態的破壞，生物學家難以估計被捕食動物數量，因此他們很難向人們展示出這種影響。總體結果就是貓主人似乎意識不到也不想意識到他們貓的捕獵習慣給當地生態系統帶來了多大影響。

總體來說，一直待在家裏的貓比那些經常出去浪的貓活得更久也更健康。捕獵是一樁危險的生意，貓並不總是會贏，因此外出的貓若找錯獵物會陷入非常危險的境地。牠們也會從獵物身上感染致命疾病和寄生蟲，這意味著你的貓會將跳蚤、蜱蟲或狂犬病毒與那些被撕碎的老鼠一起帶回家。

外面的世界也有很多人為的危險。車是貓在戶外死亡的最主要原因之一，如果貓過馬路的時機不對，就連不那麼繁忙的馬路也會變得非常危險。考慮到種種因素，美國獸醫協會強烈建議將貓養在室內，這樣既能保障牠們的安全也能保護當地生態環境。

在戶外活動的貓在無人管束下有時不會回家，這並不是說他們決定住在別的地方，他們中一些被誘拐；另一些則被發現死亡或受傷。小偷或一些團伙在小區中游蕩尋找那些他們稱之為「友好的狗兒和貓咪」，然後把他們賣給貓狗販子，這些人再把他們賣到實驗室。

在這個充斥著流浪漢，精神病，心胸狹窄的鄰居，手持棒球棒的無聊年輕人，老鼠藥和灑在地上的防凍劑的世界裏，每年動物消失的數量都是驚人的。那些有理性的人們會說「但是牠想出去。」「我們的小區非常安全。」「把牠關在家裏太殘忍了。」但他們決不會讓一個小孩獨自上街。

很多可怕的教訓告誡我們不要讓貓咪單獨出門。在佛羅里達的Pompano，很多丟失的貓狗被抓到巨大的倉庫裏用來做訓練鬥狗的工具。在南達科他州，一個毛皮商人被發現販賣貓皮。在華盛頓，一隻貓照常出門散步，回來時身上卻滿是做飯用的油造成的燒傷。在加利福尼亞，一位婦女尋找她的兩隻貓，卻發現牠們都被箭射穿。在我懂得這個道理之前，我的貓失蹤了三天，等我發現牠躺在後門台階上奄奄一息時，牠的肺部和肋骨都嚴重受傷。現在的混凝土森林對這些脆弱的，相信人類的小生命來說過於危險了。

那麼如何讓貓咪安心待在家中呢？

1、有趣的玩具

鋁箔口袋揉成的動力化「老鼠」和激光筆，這些玩具能讓最懶的貓也興奮起來。全天候的貓咪喜愛的玩具將使貓咪成為舞蹈家和改變貓咪的魔術師。

2、磨爪子

貓咪們酷愛抓東西。這樣可以磨掉斷裂的指甲，伸展肌肉以及標記自己的「領地」。挽救你的傢俱的最好辦法是提供大量經你「批准」的東西供他們磨爪。貓「樹」和柱子，硬紙板箱和極富創意的「貓軌」（在一個鋪有磨爪襯墊的塑料通道中放一個球）也是很好的選擇。

3、提供一個能看外面風景的房間

窗戶是貓咪們的電視——放一個喂鳥器在窗戶旁就可以娛樂貓咪們很長時間。如果窗沿不夠寬，可以自己做一個或買一個有軟墊的棲木安放在窗沿上。注意：要保證窗子足夠安全，貓咪在上面不會滑下去。同時把窗簾等東西卷好以防貓腿被拌住。

4、走廊也能討貓咪的歡心

一個封閉的門廊或一個窗戶向外延出的部分是貓咪安全地與自然交流的好地方。如果你的院子有籬笆，那麼另一個好方法是在籬笆上架上網，把貓咪圈在自家院子裏。

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