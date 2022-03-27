貓狗在1歲前就可以去做結紮？　絕育的建議年齡及風險一文看清

『醫生，我該幫毛孩結紮嗎？聽說結紮有不少好處，但有沒有其他風險？幾歲結紮比較好呢？』這是新手毛拔麻對於貓狗絕育最常有的疑問！

因此，汪喵邀請 專業獸醫師 來替大家解答關於毛孩絕育常見的問題和迷思！



一般來說，狗狗約6-8月齡；貓咪約5-6月齡性成熟，並開始有發情行為，例如：焦躁不安、食慾下降，母犬貓可能比較愛叫、黏人，公犬貓則可能有噴尿、攻擊行為等。

毛拔麻為了解決行為問題、預防疾病，選擇替毛孩絕育，但先了解絕育的好處、風險及適當的時機，才能做出最適合毛孩的決定喔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片了解絕育對毛孩有什麼好處以及主人應該知道的風險。

+ 18

絕育好處多多，但是有風險嗎？

在毛孩的世界中，我們常說的「結紮」 ，其實是將公犬貓的睾丸、副睪，母犬貓的卵巢、輸卵管、子宮等摘除。這和人類為了避孕所做的結紮手術（阻斷輸卵管、輸精管）是不同的！因此更正確的說法應該是「絕育」。

毛拔麻一定聽說絕育有不少好處，除了可以解決發情行為問題，也能預防如：乳腺腫瘤、子宮蓄膿等疾病。但絕育也可能同時增加了其他腫瘤和骨關節疾病的風險。

所以到底該不該為毛孩絕育呢？先別著急，絕育前還是必須了解，其實絕育沒有絕對的好壞 ，需要同時評估各種風險的存在，因為疾病發生往往是錯綜複雜的，與性別、品種、環境等都有相關。因此最好和獸醫一起討論，做出適合毛孩的決定！

幾歲絕育比較好？絕育注意事項有哪些？

了解絕育的好處與風險，與獸醫討論決定後，就可以做好下列準備，並挑選絕育的黃道吉日。

1. 先完成基礎疫苗注射

絕育手術會在獸醫院進行，容易接觸到其他動物，如果沒打疫苗會增加感染機率，所以一般上建議完成基礎疫苗注射後再進行絕育哦！

2. 挑選適當時機：參考絕育建議年齡

◎ 貓咪

目前針對不同品種的絕育年齡沒有參考標準，國外目前建議是5個月前即可手術。 除了可避免意外懷孕，也能降低母貓乳腺腫瘤及公貓亂尿尿/攻擊行為的風險。

◎ 狗狗

依據是否增加腫瘤（淋巴瘤、血管肉瘤、肥大細胞瘤、骨肉瘤）、骨關節疾病（髖關節發育不全、前十字韌帶斷裂、肘關節發育不全）及漏尿的風險建議。

由於絕育年齡和某些疾病的風險有關，因此針對不同品種、公母、體型，提供不同絕育建議年齡。

舉例： 毛麻飼養一隻6個月的母拉拉，且已完成基礎疫苗，該幾歲絕育呢

獸醫會建議11個月齡後絕育（考量到減少骨關節疾病風險），且日常要注意：

・絕育後食欲會增加且基礎代謝下降，容易發胖，要注意體態維持

・經常留意乳房有無異常腫塊，因為經歷第一次發情，乳腺腫瘤機率可能會增加

3. 留意手術注意事項

包括術前的禁食、禁水，術後的傷口及營養照護都要特別留意，才能降低手術風險，並讓毛孩儘速復原哦！

絕育常見FAQ

延伸閱讀：4招俘獲狗狗芳心 幼犬時期最關鍵 日常照顧陪伴令汪星人更愛你▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：狗狗冷知識｜有零食吃才聽指令？教你3步驟淡化誘餌正確訓練方法

+ 5

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】