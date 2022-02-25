貓咪有垂肚等於肥？一摸即可分辨兩者　垂肚的3個強大功能你要知

咦？主子的肚肚是不是有點垂？！下滑來看垂肚肚 vs 肥胖分辨大法！



貓咪為什麼有垂肚肚？

垂肚不是胖！是貓科動物的原始特徵，又稱為原始口袋（Primordial Pouch）喔！有些貓咪選美比賽，甚至把垂肚當評分標準之一。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼按圖即了解垂肚肚與肥胖▼▼▼

+ 13

垂肚肚有什麼功能？

功能 1 – 保護內臟

貓咪打架會踹對方的肚子，而肚子上的肉就可以保護內臟。

功能 2 – 增加活動範圍

貓咪狩獵奔跑時，垂肚可以幫助後腿延伸，讓貓咪活動範圍更大！

功能 3 – 儲存食物

貓咪祖先餓好久才有一餐，為了儲存能量，需要大的空間來存放食物。

主子是垂肚肚還是胖？



垂肚肚：一層皮的觸感

肥胖：厚實有肉感、找不到肋骨



雖然貓咪胖胖的很可愛，但太胖會造成關節、心肺疾病，要特別注意喔！

延伸閱讀：貓咪睡姿反映心理？盤點10種常見姿勢：睡覺露肚代表有安全感

+ 17

延伸閱讀：貓咪「無聲叫」原來是跟貓主示愛？盤點貓貓5個表達愛意的微舉動

+ 12

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】