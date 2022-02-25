貓咪有垂肚等於肥？一摸即可分辨兩者　垂肚的3個強大功能你要知

咦？主子的肚肚是不是有點垂？！下滑來看垂肚肚 vs 肥胖分辨大法！
貓咪為什麼有垂肚肚？
垂肚不是胖！是貓科動物的原始特徵，又稱為原始口袋（Primordial Pouch）喔！有些貓咪選美比賽，甚至把垂肚當評分標準之一。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼按圖即了解垂肚肚與肥胖▼▼▼
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垂肚肚有什麼功能？
功能 1 – 保護內臟
貓咪打架會踹對方的肚子，而肚子上的肉就可以保護內臟。
功能 2 – 增加活動範圍
貓咪狩獵奔跑時，垂肚可以幫助後腿延伸，讓貓咪活動範圍更大！
功能 3 – 儲存食物
貓咪祖先餓好久才有一餐，為了儲存能量，需要大的空間來存放食物。
主子是垂肚肚還是胖？
垂肚肚：一層皮的觸感
肥胖：厚實有肉感、找不到肋骨
雖然貓咪胖胖的很可愛，但太胖會造成關節、心肺疾病，要特別注意喔！
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