貓咪也會有焦慮　訓練師教你用3個方法　舒解喵星人心中鬱結

貓咪焦慮是貓奴很關心的議題，因為貓咪纖細敏感，環境的小變化也可能造成焦慮，毛拔麻也都會盡量小心避免貓咪焦慮。但是貓咪焦慮和害怕不一樣，如何判斷是焦慮還是害怕？怎麼用正確的方式舒緩貓咪焦慮呢？

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貓咪焦慮是怎麼一回事？

焦慮是⼀種情緒，由管理害怕的杏仁核及管理記憶的海馬迴共同參與。

貓咪曾有過害怕的事，進而產⽣不安，不知道接下來什麼時候再次發生，時常想起害怕的感覺，影響正常作息及⾯對喜歡的事物，即便在安全的環境也不會感到放鬆，總是身陷在緊繃的情緒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪出現焦慮情況不用怕，點擊看圖片如何解決。

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焦慮與害怕有何不同？貓咪反應告訴你

貓咪害怕是立即性且⾏為反應明顯；焦慮則是長期性且⾏為不明顯，所以容易被忽略略，聽起來有點難理解，簡單的舉例就可以快速明白害怕與焦慮的差異。

害怕：事物消失後即恢復正常

舉例來說：我害怕蟑螂，當蟑螂出現的時我會尖叫、逃離、嚇到流淚，這是明顯的害怕反應。不過幾分鐘後，蟑螂被處決、消失了，我就會慢慢冷靜下來，繼續正常吃飯、睡覺，不會再去回想蟑螂出沒。

焦慮：事物消失後仍持續不安、恐懼

感到焦慮就不一樣，即便蟑螂已經一年沒有出現，每天還是會檢查出現過蟑螂的地⽅，並⼩心躲開，甚⾄看到類似的咖啡⾊物品都會想起來。

每到⼀個地點都先預想會不會有蟑螂，甚至開始出現身體不適的情況，這就屬於非常焦慮的狀態，嚴重可能要服⽤藥物控制。

貓咪對於害怕的事，也會有這樣不同程度的⼼理狀態。例如：害怕看醫生的貓咪，只有在拿出外出籠準備要抓牠時，開始感到害怕、躲避，但回來後就能正常吃喝、上廁所，那就僅⽌於害怕

然而當你沒有要抓貓咪時，牠仍然常躲避或不太自在地活動，代表貓咪時時擔憂會發⽣可怕的事，而且⾃己無法解決，處在一個焦慮的狀態。

貓咪焦慮退散三步驟

造成焦慮的常見原因是家庭成員、環境改變，讓貓咪從天堂掉到地獄，1~2週後就會發現貓咪焦慮問題。貓咪焦慮不易觀察，常常是發現肚⼦禿成粉紅色了才驚覺貓咪不開心了！

Step 1. 辨別焦慮的可能症狀

・脫毛

通常脫毛部位光滑、對稱、沒有傷口紅疹，較高機率是⼼因性的過度理毛（焦慮）。不過黴菌脫毛也容易被誤會是焦慮，發現貓咪脫毛時，建議先給獸醫檢查是否為健康問題喔！

沒有明顯脫毛且身體狀況良好：

・對原本喜歡的事物沒興趣對食物變得沒興趣、原本喜歡的互動也不再進行

・反應過大、容易有攻擊傾向

Step 2. 不做貓咪害怕的事

例如：非必要的美容或洗澡，也不要過度限制吃飯的時間和食物份量，應該由貓咪決定什麼時候吃飯。

Step 3. 提供幫助調節壓⼒的環境

・提供躲避的地方

讓貓咪有可以躲好躲滿，也不會被找出來的地方，遇到危險時可以暫時消失。

・微動態且通風的環境

讓室內貓聞聞新鮮空氣、看看戶外的鳥兒（動態）來舒壓。

・提昇貓咪多巴胺

玩逗貓棒是很實際的幫助，狩獵成功貓咪可以獲得⼀些多巴胺。

焦慮是一種長期且不明顯的情緒反應。如果沒有發現，長久下來也會影響貓咪健康！不妨多觀察貓咪是否有焦慮情形，不勉強貓咪做害怕的事，並提供能躲避、舒壓的環境，是減少貓咪焦慮發生的不二法門。

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