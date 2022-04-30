金毛超愛鴨布偶每天抱著睡覺　爸暖心神舉動令汪尾巴秒變強力風扇

狗狗對於自己喜歡的東西表現出的興奮總是相當明顯。一隻可愛的狗狗很喜歡黃色的小鴨，身邊總有一隻小鴨玩偶不離身。某天主人為了讓狗狗開心，就穿上了黃色小鴨布偶裝出現在狗狗面前，只見自己的愛犬看到大鴨子簡直瘋了，搖尾巴開心到不行，可愛的模樣吸引不少網友喜愛。



網紅名犬「查理（Charlie）」是一隻在IG相當有名氣的金毛尋回犬，可愛的查理很喜歡一隻黃色小鴨玩偶，那隻小鴨玩偶還有名字叫做「呱呱先生（Mr. Quackers）」，查理每天都會跟黃色小鴨玩偶一起玩，就連睡覺都要抱著它捨不得分開，可愛的模樣吸引不少網友追蹤，查理的IG目前已經有超過44萬訂閱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛Charlie究竟有多喜歡這隻小鴨玩偶呢？看到這些相片你便可清楚知道。

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因為查理很喜歡呱呱先生，女飼主艾莉西亞（Alicia）與丈夫為了讓狗狗開心，有一天就穿上全套的鴨子變身玩偶裝，想說給查理一個驚喜。穿上玩偶裝的男飼主出現在查理面前時，查理簡直興奮到快瘋掉，長長的尾巴像電風扇一樣不斷地甩來甩去，完全無法抑制自己的喜悅之情，還不斷撲上鴨子布偶裝想要跟鴨子玩。

艾莉西亞接受媒體採訪時表示，查理有很多玩具，但不知為何牠特別喜歡這隻黃色鴨子，總是不想跟它分開，「我以前從未見過查理這麼喜歡一個玩具」，這次穿上鴨子布偶裝之後查理興奮的樣子讓他們夫婦倆都很開心，「都沒看到牠這麼興奮過」。查理可愛的模樣PO上網後吸引不少網友按讚，影片至今已經有萬人按讚，網友留言表示「查理真的是黃色鴨子鐵粉」、「那個尾巴晃動的太可愛了」。

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