黑柴與爸聚少離多長期分隔　重逢一刻激動到站起來　更發出這叫聲

柴犬給人的印象比較像貓咪，屬於高冷性格也不見得會理人，但這隻黑柴久別重逢在外出差八個月的主人，激動到瘋狂撒嬌，還發出哭腔的聲音，讓主人憐愛地趕緊安撫牠。



日本網友在推特分享一段影片，他到國外工作，終於在近期暫時返回日本，家裡養的黑柴犬「巧克」（チョコ）已經八個月沒見到主人，難得主人返家，牠早早就在二樓樓梯口等待，主人一爬上來，巧克就像瘋了一樣激烈甩尾，嘴巴咬著主人褲子，用後腳站起來撲騰著想跟主人抱抱，並且發出塞奶（撒嬌）的嚶嚶聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑柴巧克已和爸爸分開了好一段時間，這次看到爸爸回家，更是興奮到站起要來個擁抱。

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等到主人坐上沙發，巧克更是整個身體壓上來，在主人身上熱吻狂蹭並且叫個不停，彷彿在說「我好想你喔～～」，主人也用熱烈摸摸來回應，並且一直讚牠「好乖好乖」。

這支影片至今已有92萬次點閱，網友被巧克的熱情打動：「我彷彿聽到狗狗用哭腔說：你這死鬼還知道回家」、「狗狗整個喜極而泣」、「我爸消失半天我家狗狗也會這樣」、「狗狗也活沒幾年，一離開就佔掉牠生命中的一大塊了」。

巧克是2歲大的黑柴犬，飼主時常在推特分享牠的快樂日常，巧克有時也會跟其他狗狗一起互動奔跑，看起來是隻健康活潑的孩子。

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