淑女柴犬妹妹玩拋接球遊戲　一個失誤急煞　與大地來了個親密熱吻

許多毛小孩在玩耍的時候總會捕捉到神奇的畫面。一名網友分享家裡的柴柴的有趣照片，某天他帶著自家柴犬去公園玩拋接球，本來帥氣接到球的柴犬，下一輪繼續玩你拋我接的時候突然摔個狗吃屎，整個下巴都砸在地上，爆笑的照片吸引不少網友朝聖。
網友「豆柴あさのん姉妹YouTubeも見てね」在推特貼出兩張照片，家裡養了兩隻柴犬姊妹，一隻是黑柴姐姐「小朝(あさ)」，另一隻是褐柴妹妹「小儂(のん)」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
豆柴妹妹小儂(のん)，因為玩拋球遊戲，結果淑女形象盡毀，還來了個和大地親吻。
+17
有一天主人帶小儂去公園玩，還不到一歲的小儂相當活潑好動，超喜歡玩你拋我接的遊戲，也總是很帥氣神準的接住球，但在某一次你拋我接遊戲中，小儂失手沒有接到球，整隻狗「下巴砸在地上」，爆笑的畫面也被主人全部捕捉起來。
小儂可愛的照片上傳到網路上引起一陣熱議，照片貼出至今已吸引超過萬網友按讚，網友表示「看這樣子一定很痛」、「這是用全身的力氣在拋接球啊」、「狗狗玩遊戲都這麼認真，各位狗主人們加油」、「雖然看起來好痛但是好可愛喔」。
延伸閱讀：百厭柴拆坐墊棉花亂噴 媽氣炸欲罵卻看到牠自責樣秒心軟：原諒喇▾▾▾
+20
延伸閱讀：柴犬初遇下雪以為在陪玩捉迷藏 疑惑又興奮舉動逗得網民笑出來▾▾▾
+21
雪白柴犬藏起耳朵秒變身海豹！網民紛紛大讚可愛：要餵牠吃魚百厭柴犬偷入廚房搗亂頭卡廚櫃 媽花半小時拆櫃救狗 結局超悲壯柴犬闖禍打翻花盆想「毀滅證據」 主人一秒看穿詭計：藏不住了柴犬狠咬貓頭不放！恐嚇畫面嚇呆網民 媽澄清：這是牠們相處之道開學日｜柴犬養老生活被打斷整天愁眉不展 這天牠竟回復天使笑容柴犬｜媽鬼節深夜如廁大門被推開 抬頭見「恐怖貞子」：嚇到拉屎柴犬散步期間狩獵MODE全開 口叼「巨大野味」加餸 媽嚇到尖叫柴犬︱爸單車環島與狗狗分開一星期 重逢時汪大膽舉動媽差點氣暈
柴犬10年來懂事乖巧 這天行為失常令媽崩潰 網民：算很客氣了柴犬背影出現在雪地上 回眸一瞬所有人都驚呆：竟然是肥貓柴犬將爸拖鞋偷藏狗屋縫隙 當場被逮捕仍面不改容 網民：是慣犯柴犬初遇下雪以為在陪玩捉迷藏 疑惑又興奮舉動逗得網民笑出來柴犬都會怕凍 冬天溫差大狗狗易生病 4大感冒病徵要留心百厭柴犬偷入廚房搗亂頭卡廚櫃 媽花半小時拆櫃救狗 結局超悲壯柴犬突然咬光手腳毛 媽帶牠急求診 醫生一句話爆心疼真相
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】