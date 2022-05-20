貓狗誤食異物症狀、處理方式　線狀物最危險　取出後72小時是關鍵

貓狗吃到異物獸醫臨床很常見的問題！「哪些異物形狀最危險？吃到異物會有哪些症狀？怎麼處理貓狗噎到、誤食問題？」為了讓毛爸媽更快辨別毛孩是否誤食異物及處理方式，汪喵邀請專業外科獸醫來分享，一起來聽聽高旗怎麼說！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



內容快速瀏覽：

．貓狗吃到異物症狀

．常見危險異物種類

．貓狗噎到緊急處理方式

．誤食異物診斷法

．異物取出方式

▼▼▼貓狗吃到異物怎麼辦？!▼▼▼

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毛孩愛亂咬注意！ 貓狗吃到異物會有甚麼症狀？

嘔吐是貓狗吃到異物最常見症狀！

貓狗不小心吃進異物後，最典型的症狀就是嘔吐，而且是「吐個不停、吃甚麼吐甚麼、喝水也吐，就算不吃東西也會吐。」但症狀出現的時間與嚴重程度都不一樣。

然而每隻犬貓不一定都會出現典型症狀，如果異物沒有完全造成阻塞，症狀可能會延遲出現或比較輕微。除了嘔吐，腹痛、流口水、精神食慾下降及虛弱也是常見症狀，若同時引發消化道穿孔或嘔吐造成吸入性肺炎，則可能出現發燒、呼吸急促等。

甚麼異物最可怕的？好發族群及常見種類

誤食異物是年輕、好奇的貓狗更要注意的事！

貓狗吃到異物一直是毛爸媽非常困擾的事。特別是年輕毛孩，他們食慾好、好奇心強，所以是吃到異物的高風險族群，狗狗誤食異物發生的平均年齡是2.5歲，貓咪則是1.8歲。雖然好發於年輕動物，但其實任何年齡也都可能發生。

注意！線狀異物比其他物品還更危險

臨床常見的異物種類，例如：巧拼地墊、塑膠拖鞋、針線、骨頭碎片、玩具、不適當的潔牙骨、果核、咬爛的衣物、魚鉤、電線或毛球團塊等等，種類千奇百怪，環境中有可能被貓狗一口吞入的東西都有可能。

所有異物種類中，線狀異物，例如：毛線、鞋帶、麻繩、釣魚線等相對更加危險，且貓咪發生的風險比狗狗高很多。異物的線頭容易在腸胃卡住變成錨點，並隨著腸道蠕動將另一端帶往下一個消化道，容易造成「切割腸道」，引發多處腸道撕裂或穿孔，是需要馬上處理的緊急狀況！

【獸醫診間小教室】如果貓狗噎到怎麼緊急處理？

首選方式就是立即到獸醫院用喉頭或內視鏡取出！噎到指的是異物卡在咽喉或食道，干擾呼吸的狀況。最好的方法是立即前往獸醫院，將犬貓鎮靜、麻醉後利用喉頭或內視鏡將異物取出。一般常見的哈姆立克法並不是最推薦的方式；伸手從喉頭將異物取出也會有被咬傷的風險。

如果開車15分鐘內沒有獸醫院，在不得已的狀況下才會考慮伸手取異物或哈姆立克法。當犬貓因噎到而失去意識時，會建議立即開始實施CPR。

出現貓狗吃到異物症狀，接下來怎麼做？

犬貓消化道異物診斷要靠病史、觸診、X光和超音波檢查。

STEP 1｜病史：是否有吃到異物的經驗

有些犬貓從小開始就愛亂吃東西，或飼主有直接看到貓狗吃到異物，此時就會往消化道異物的方向檢查。然而，大多數飼主並沒有看到吃進異物的瞬間，往往是1-3天、開始出現症狀後才被發現。

STEP 2｜觸診：初步、快速的檢查

夠大、夠硬的異物有機會單純靠腹腔觸診發現。研究發現約有15 %的異物可以利用觸診發現，同時也能檢查是否有腹腔疼痛、腫脹等。不過，雖說觸診很快速也不具侵入性，但其實大多數的消化道異物還是需要靠影像檢查才能發現。

STEP 3｜X光檢查

X光是影響檢查的第一步，出現消化道阻塞時，典型X光影異常是「出現粗細大小不一的腸道、嚴重腸道擴張，伴隨液體或是空氣累積」。若是嚴重消化道穿孔，可能會在腹腔發現氣體或是液體。

要注意的是，當異物的質地不夠硬（如：骨頭或金屬）、大小不夠大、腸道塞住的時間不長、或只是部分的阻塞，X光可能無法即時發現異常，獸醫生可能會評估為「疑似」消化道阻塞，但需要下一步腹腔超音波或消化道造影檢查。

STEP 4｜超音波 & 消化道造影

超音波檢查是檢查是否貓狗吃到異物非常好的工具，但需要特殊設備和有經驗的獸醫。當超音波發現「明顯的高回音性介面和下方陰影」就代表可能有異物阻塞，腸道破裂也可以觀察到腹腔內有液體或氣體。超音波檢查最好在止痛和輕微鎮靜的狀況下操作，因為毛孩可能會因為腹痛或焦躁而激烈扭動，造成影像品質不佳。

【獸醫診間小教室】甚麼是消化道造影？

消化道造影可以明確看異物阻塞位置和外型。消化道造影是餵動物吃口服的顯影劑（如鋇劑或碘劑），然後間隔固定時間拍攝X光片，觀察顯影劑流經不同消化道的狀況。主要的拍攝時間為：吃顯影劑之前、吃完馬上、5分鐘後、15分鐘後、1小時後、之後間隔2小時的X光片。

這樣可以觀察顯影劑經過食道、胃、小腸到大腸的狀況，約可以在12-24小時達到大腸。所以大部分動物需要留院一天觀察。造影可以明確看到阻塞位置並勾勒出異物外型，提供獸醫做下一步治療的計劃。

以上檢查沒有絕對的好壞，而是有各自有優點與限制，需要依靠初步檢查、醫生經驗和醫院設備等決定。

確定貓狗吃到異物了，該怎麼拿出來？

如果確診是異物消化道阻塞，那麼絕大多數都需要將異物取出，除非異物已經到達結腸了，或許可以等待腸道蠕動慢慢將異物排出，不過過程中仍然需要小心觀察異物造成的腸胃道穿孔。

異物種類及阻塞位置決定手術方式！

根據研究統計，異物阻塞的位置，在胃有16-24%、十二指腸佔14-24%、空腸佔47-55%、迴腸佔3-6%、結腸佔4%，不同位置的異物需要以不同方式取出。例如：需考量異物是在食道、胃或腸道？是否尖銳或拉扯消化道？

1. 內視鏡手術—小型非尖銳異物在食道或是胃部

若異物還在食道或胃，那麼消化道內視鏡會是取出異物最好的方法。因為內視鏡可以在無創的狀況取出異物，同時也能檢查是否有因為異物造成潰瘍或出血。手術恢復非常快，通常不需要住院。

2. 開腹手術—線狀、過大或尖銳異物

「絕大部分的異物還是需要開腹取出！」當異物在食道或是胃，但已經或在取出時有可能造成食道損傷（例如異物太大或太尖銳），這個時候會考慮直接開刀取出。如果是線性異物，更有可能同時牽扯多處腸道不適合內視鏡取出。另外，當消化道異物阻塞在小腸，內視鏡進不去，還是需要開刀取出。

另外，獸醫會根據開刀時腸道顏色、血液灌流、蠕動程度等因素，決定要「腸道切開」或「腸道吻合」。腸道切開就是從靠近異物的位置切開腸道，取出異物後關閉；腸道吻合則是判斷一段腸道已經壞死，需要切除整段壞死腸道，再將健康的腸道吻合起來，這個方式的手術風險則相對高很多。

犬貓異物取出術後72小時觀察要點

腸道手術術後的72小時是發生不癒合的高風險期，若要發生滲漏大多是在這個時間段內。所以術後三天內需要密切監控毛孩的症狀、體溫、超音波檢查和血檢結果。

症狀持續時間、是否為線性異物、多處腸道切開等因素是影響術後併發症和死亡率的關鍵，線性異物也更容易發生腸道壞死或腹膜炎等，大幅增加手術時間。相對的，阻塞程度（完全阻塞或不完全阻塞）和位置通常不影響死亡率。如果出現嚴重嘔吐、發燒、虛弱、腹水或是白蛋白低下，可能代表腸道傷口癒合不良。如果犬貓術前沒有出現穿孔、壞死、可以撐過前72小時，那大多沒有嚴重的問題。

「最重要的事情是把所有東西收好！」

俗話說，預防是最好的治療。如果發現毛孩愛亂咬東西，要記得把所有可能變成異物的東西收好，避免誤食。挑選玩具時不要選讓毛孩能一口吞的大小；如果在散步時亂撿東西吃，必要時嘴套戴好，不然可能就要去找醫生才有辦法拿出來了。

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】