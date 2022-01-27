貓奴必學｜替貓咪剪指甲總是困難重重？　3個步驟輕鬆無痛剪指甲

每次幫貓咪剪指甲都像打仗？貓咪極力掙脫上演你追我跑，銳利的指甲甚至還會讓貓奴見紅…貓咪其實不害怕剪指甲，而是要慎選時機，用正確的方式剪指甲，除了保護貓奴也能讓貓咪舒服又放鬆！



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貓咪剪指甲怎麼做？正確剪甲方式

了解貓咪指甲的結構，選擇正確的下刀方向，才不會讓貓咪受傷、對剪指甲留下不好的印象喔！

貓咪指甲結構：剪指甲要避開血管！

貓咪的指甲可以自行伸縮，平時會將指甲收起來，剪指甲時需要輕輕按壓肉墊及指頭中間的位置，才能將指甲擠出來。

半透明的指甲，可以看到粉紅色的血管處，血管處蘊含許多神經，剪指甲時要小心避開這裡，避免貓咪流血、疼痛，留下不好的印象。

貓咪剪指甲正確技巧

【技巧一】下刀距離至少間隔血管2 mm以上

【技巧二】下刀方向要正確，不然容易造成指甲碎裂

【技巧三】貓咪前腳有五隻指頭，後腳四隻，別忘記剪任何一隻，否則容易造成斷裂或嵌進肉墊中喔！



常見 QA：貓咪應該多久修剪一次指甲呢？

貓咪指甲的生長速度會因為個體而有不同，一般會建議半個月到一個月修剪一次。

挑對時機很重要！貓咪剪指甲好輕鬆

貓咪其實不害怕剪指甲，⽽是我們讓剪指甲這件事變得很可怕！換個方式，就能讓貓咪對剪指甲這件事無壓⼒、沒意⾒。

別在貓咪活躍的時候剪指甲！

剪指甲要選對貓咪的狀態，如果貓咪跳上跳下、肚⼦餓等待放飯或想玩逗貓棒等非常活躍的狀態就不適合剪指甲。

貓咪越活躍，就越需要將貓咪抓住、固定，但是越強行抓住，貓咪就越害怕，反而更難抓！變成要用毛⼱包裹或多⼈聯⼿捕捉。然而，被強迫抓住是讓貓咪討厭剪指甲的主要原因！嚴重的話也會因此破壞彼此的關係。

貓咪不能理解為什麼要剪指甲，因為牠們認為可以頻繁地磨爪來維護指甲，也無法辨別剪指甲的前後差異。通常剪指甲的過程，只需要貓咪⾝體穩定、不感到壓力就可以囉！

輕鬆幫貓咪剪指甲三步驟

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STEP 1. 選擇好下⼿的時機

利用貓咪每天主動來你身旁休息或睡覺的時機點剪指甲，這是貓咪與貓奴最放鬆的時刻，因此可以好好利用這個原本就屬於你們的時光。

STEP 2. 帶入好心情，建立彼此信任

⽤平常貓咪喜歡的撫摸⽅式，像往常⼀樣觸摸，把貓咪帶入⼀個『好的情緒』。

STEP 3.下⼑時刻

貓咪對於觸碰沒有反應或將眼睛瞇起來時，通常表⽰喜歡。可以挑起⼀根指甲來剪，成功剪到⼀根指甲後，貓咪也會得到結論：「剪指甲後並不會發生可怕的事。」當下的感受沒有危險或疼痛，就會對剪指甲感到放鬆、就像日常⼀樣。

【注意事項】



1. 喜歡咬⼈手的貓咪需要先解決咬⼿問題再練習剪指甲

2. 關係不親近或會攻擊的貓咪需要先建立信任感再練習剪指甲



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