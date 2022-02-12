貓咪培養人際關係的3個階段　單身時期有喵星人陪不再空虛寂寞凍

人際關係可說是人們一生中最重要的課題，從家庭、學校到社會。因此，有句話叫做「要做事，先做人」，也就是「把人搞好，事就成了！」那麼，這跟貓有什麼關係呢？相信大家都知道，每隻貓的個性都不一樣，跟人一樣。

文：凱小姐／滔客



牠不會事事順著你、遷就你、一個口令一個動作，而是有自己的個性與行為模式。但也正是因為這樣，才會有這麼多逗趣的故事在許多家庭上演，更需要人們把牠們當成獨立的生命個體般平等對待，正巧也培養了我們在人生各個階段的人際關係。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇貓咪可以幫助我們人際關係的三個階段▼▼▼

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一. 孩童時期

孩童時期是尷尬的，既要適當管教、又不能過度寵溺，一旦拿捏不當，對孩子人格特質的影響將會是一輩子。而這個時候，他們最擅長的就是模仿，大人的一言一行，盡收孩子眼底。如果恰巧家裡養貓，孩子可以從大人與貓咪的互動，開始學會尊重另一個生命，一個動作大、聲音大會被嚇跑的生命。這樣的生命需要用責任感、耐心與愛心去灌溉。有一天，他們會從看著父母照顧貓咪、到學會怎麼自己照顧不聽話的貓咪、甚至怎麼去照顧一個人、怎麼與同儕和平相處。

二. 單身男女

許多單身男女因為工作關係，離家在外，為了生活而打拼。在沒有家人或情人的陪伴下，最容易感到孤單寂寞。擁有喵星人成為自己的家人，就像多了一個朋友、一個家人、一個說話的對象。而大家都知道，一個人單身太久，會忘記怎麼跟另一個人相處，貓咪雖然無法完全取代一個人，卻會讓你習慣照顧一個人，成為寄情對象。照顧牠的飲食、起居、感受，你會習慣性的替人著想。

三. 已婚男女

喵星人對已婚男女來說，就像多了個孩子，多了個需要像朋友般對待的孩子。已婚未育的男女，正好可以當作先修班，先學會如何與貓咪相處，開始培養自己為人父母的耐心；已婚已育的男女，除了可以當作教養孩子的教材外，更可以學會如何同時安排貓孩子與孩子的生活起居與模式。這個時候，會遇到更多比你年輕或年長的同事及朋友，你們會有更多話題可以交流、你對人的包容力與協調力也將更甚以往。

人際關係無所不在，甚至在人生各個階段都會遇到不同的問題。喵星人除了可愛、療癒之外，更可以培養我們在人際關係間游刃有餘，只要你用心去感受每一個生命的美好，相信在人際關係的戰場上，擁有喵星人會幫助你攻無不克。

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