哥基犬突然失常對爸激動狂吠　他跟狗狗走入廚房　驚見嚇人一幕

常說狗狗都是有靈性的。

台灣有狗主在社交平台表示，早前他在家中一邊燒開水，一邊坐在客廳看電視，突然哥基犬「Ｑ比」不停對著他狂吠，更帶爸爸行入廚房，當他見到眼前一幕時，完全嚇呆！



Ｑ比早前突然失常，不停對爸爸吠叫。（受訪者提供）

狗主張國忠接受《香港01》訪問時表示，Ｑ比現在6歲，牠個性聰明，懂得察言觀色。狗狗不喜歡拍照，當爸爸要拍牠時，牠經常故意把頭轉到旁邊，跟主人對著幹，很是可愛。有時Ｑ比在房間睡飽，還會叫爸爸幫牠開門，行為超像人類。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有次爸爸煲熱水時，走到客廳看電視，突然Ｑ比飛快地衝過來，向著爸爸不停吠叫，非常激動。爸爸大感不惑，之後Ｑ比更引導主人走向廚房，當爸爸跟著愛犬腳步時，竟然驚見嚇人一幕！

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網民看到Ｑ比的人性舉動後，紛紛表示「好貼心的孩子」、「我家的只會顧電鍋！知道牠的食物蒸好了，跳起來一直吠我」、「太誇張了，我們家是會坐下趴下就是神狗了」、「別人的狗狗總是不會讓我失望」、「很顧家、很盡職」、「跑步根本是兔子吧」、「非常緊張的示警」、「害我也一起看水滾了」、「好聰明的基基」。

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在社交網站上分享了令她非常感動的一幕。網民表示自己在一年前領養了一隻柴犬奶奶，但因為牠過去在繁殖場的經歷，使牠無法和家中的狗狗相處，更不懂得如何向人撒嬌。沒想到新來的小哥基在短短一個月，便把柴犬奶奶緊鎖的心房打開，而背後的原因竟源於一次次的心碎別離。▼▼



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▼▼同場加映：這個催淚的母愛故事，來自重慶的巫女士所分享。她家中養了一對哥基犬，早前誕下了4隻小狗。可惜很不幸地，小狗們相繼離世，這令狗媽媽相當傷心難過，更連續一星期不肯吃東西。狗媽媽在送別小狗時更做出人性舉動，令人看到很感到心酸。▼▼



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