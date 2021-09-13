張敬軒工人姐姐不用煮劣食早餐　被派到15歲哥基犬身邊做特殊任務

張敬軒（軒仔）的工人姐姐（遮遮）一直是外界關心的對象之一，因為她每次煮出來的早餐都令軒仔又驚又喜，遮遮曾為他炮製過烚蛋、烚粟米、烘燶麵包、青瓜加白粥等一系列災難性早餐，令網民哭笑不得。部分網民更每天定時留意軒仔的社交平台。最近軒仔少了更新遮遮準備的早餐，原來是因為遮遮調去服侍15歲的哥基犬「妹妹」！



張敬軒的15歲愛犬「妹妹」。（Instagram@hinscheung）

軒仔是圈中的愛寵之人，一直飼養不同的貓狗，近年他家中的毛孩年紀漸老，相繼因病離世，令他傷心欲絕。軒仔把主子視作親人看待，最高峰時聘請了5位工人服侍患病愛犬，對牠們無微不至。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

去年軒仔聘請了一位工人姐姐（遮遮），因她在台灣工作了20年，令軒仔對於她的廚藝非常期待。誰知遮遮上班後，軒仔就開始了一連串吃白粥及麵包做早餐的日子，原來遮遮在台灣時是照顧臥病在床的老人家！軒仔經常將自己的災難性早餐分享至社交平台，為網民提供了源源不絕的歡笑聲。

近期軒仔少了分享自己的早餐照，令人猜測遮遮會否是被「燉冬菇」？其實遮遮只是調職，轉去全天候服侍愛犬妹妹！

▾點擊圖片放大看，究竟遮遮被張敬軒派到愛犬妹妹身邊，做什麼新任務？▾

+ 40

軒仔的毛孩其實非常喜歡遮遮，日前他分享了被愛貓「Leslie」請食檸檬的事件，「我嘅招魂式呼喚抵唔上遮遮拎住兜唔關佢事嘅嘢食行過，睬你都有味」，可見遮遮在牠們心目中的地位是不容忽視！

▾▾▾往下拉繼續看明星寵物故事▾▾▾



▾▾▾同場加映：早前阿Sa的14歲狗兒子「碌柚」不敵糖尿病離世，5日後她再表示，16歲狗爸爸「荔枝仔」緊隨碌柚當小天使。阿Sa一周內連續痛失兩寶貝，非常傷心，她更在社交表台寫道，希望荔枝仔可以「原諒我哋嘅選擇」。▾▾▾



▾▾▾點擊圖片放大看，蔡卓妍阿Sa的一家６狗身世，以及希望荔枝仔原諒自己的原因！▾▾▾



+ 19

點撃看全文：蔡卓妍痛失貴婦狗碌柚 幾天後狗爸荔枝仔離世 阿Sa道歉冀狗原諒

▾▾▾同場加映：早前周慧敏在她的IG裏表示，貓咪Cardi已去了彩虹橋。她在不足一個月內，接連失去了兩個親愛的女兒花花與Cardi，令她悲慟不已。▾▾▾



【點擊圖片放大看，究竟周慧敏如何面對貓咪們離開的傷痛，並從當中釋懷呢？】



+ 7

點撃看全文：豹貓、摺耳貓｜周慧敏一個月內痛失兩貓 一個信念令她從悲傷釋懷