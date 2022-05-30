【屯門】帶寵物聚餐散步3個好去處　這公園更有毛孩放電設施

香港愈來愈多養寵物的人，有時想帶毛孩出外散步放電都想不到有什麼地方。集戶外田園海景景觀的屯門就有幾個適合寵物休息，玩樂的地方，今次就讓KKday小編提供屯門寵物3大好去處 ，讓「奴才」們跟毛孩共渡美好時光！



1. Peloton Cafe寵物友善餐廳

這間位於屯門輕鐵站附近的輕食餐廳Peloton是區內新開的餐廳，同時亦是一間寵物友善餐廳，讓主人既可以享受美食消磨時間，也可以跟愛心的寵物玩樂，一舉兩得。餐廳設有戶外座位，方便寵物遊樂嬉戲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

餐廳提供不同種類的餐點，包括：「牛油果芝士安格斯牛肉漢堡」、「All Day Breakfast」、「即焗法式蘋果寶配雪糕」等。以及多種咖啡。

地址：屯門海皇路23號御海灣地下G14號舖

可以帶同貓狗愛寵一起去的餐廳，先吃飽再來和毛孩們互動散步！

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2. 屯赤隧道 – 浩和街

屯赤隧道於前年開通後方便市民來往機場和大嶼山等地，而鄰近屯赤隧道的浩和街也是其中的打卡熱點！浩和街有一條超長的海岸堤壩，沿途有一棵棵棕櫚樹和廣闊草地，吸引市民前來欣賞優美景致。到浩和街的人士既可以選擇坐在草地跟寵物玩樂野餐，更可以帶牠們到堤壩上散步，相當寫意！

但前往浩和街卻不算方便，最方便的做法都是自駕遊，但如果不選擇自駕的話，便可能需要搭乘的士，或帶同大型狗隻的話便需搭乘貨Van了。

浩和街有超長的海岸堤壩，最適合帶狗狗來放電。

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3. 藍地寵物公園

最近香港的寵物公園愈來愈多，主人們都希望有地方可以提供寵物放鬆玩樂。而屯門亦有一個專門為寵物而設的寵物公園，位於屯門港深西部公路橋底，鄰近屯門豫豐花園。這裡除了有一般寵物遊樂設施、亦有狗糞收集箱、寵物廁所，為此方便寵物如廁。

這個寵物公園更有一片大沙地供寵物們「放電」，相當有趣！

值得一提，藍地寵物公園是24小時開放，主人帶毛孩去玩樂就不受時間所限了！

有關前往藍地寵物公園的交通，大家可選擇自駕駛入福亨村路，然後時租停泊於屯門豫豐花園對面的露天停車場內，步行往藍地寵物公園只需3至5分鐘。

藍地寵物公園的大沙地，是毛孩們放電的好地方。

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4. 寵物交通工具

看過上述介紹的3個寵物好去處之後是不是很想帶自己心愛的毛孩出外放電玩樂呢？有關寵物能夠乘搭的交通工具，其實除了私家車之外，大家都可選擇的士或貨van,讓寵物也能夠坐得舒服！

的士：的士只適用於小型寵物，同時司機會向每隻寵物收取$5附加費，如果寵物在車上突然嘔吐或大小便，會再收取$200至$300的清潔費。

貨Van：貨van適合大型寵物，除了車內空間相對大，收費亦會比其他車便宜。市面上的有Total Van, GOGOVAN, Lalamove Hong Kong等。

每間公司均有不同金額的附加費，客人需要自行決定。

【本文獲「KKday」授權轉載。】