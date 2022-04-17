拿破崙貓｜小奶貓突然在家失蹤　爸下秒驚見床上一條貓貓蟲在蠕動

有時候家裡常常會出現找不到毛小孩的狀況，等到找到牠們的時候都變成另一種生物了。一名網友某天在家裡怎麼找都找不到剛領養回來的小白貓，翻找好一陣子才發現床上好像有什麼怪異的東西，看了一下才發現是貪玩的小白貓整隻躲進去老婆的衣服裡面，變成一條長型貓貓蟲。



網友「ネコランド」在推特發文，家裡養了1隻挪威森林貓及1隻襤褸貓的夫妻檔，最近又領養了一隻小步舞曲貓(又稱拿破崙貓)的奶貓，這隻小白奶貓叫做「諾曼(Noman)」，活力相當充沛，剛跟家裡的哥哥姐姐們見面就打成一片，也因為哥哥姐姐已經接受並習慣牠的存在，現在小貓咪也會在家裡跑來跑去。

有一天爸爸怎麼找都找不到諾曼，滿屋子都找遍了就是沒瞧見諾曼的身影，讓他相當著急。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

諾曼去了哪裏？難道牠離家出走？牠還是孩子呀！

+ 14

結果爸爸發現在床上好像有什麼奇怪的東西，湊過去看才發現調皮的諾曼居然把媽媽的毛衣當成窩，整隻貓咪鑽進去變成一條雪白貓貓蟲，被爸爸發現的諾曼似乎意識到自己做錯事，就迅速透過毛衣袖口整隻逃走，爆笑的畫面讓爸爸哭笑不得。

諾曼可愛的照片被拍下後不到一天已吸引超過4萬網友按讚，不少網友表示「貓咪真的很喜歡鑽衣服」、「得到一條貓貓蟲」、「找不到貓咪的時候，基本上不是在紙箱裡面就是在衣服堆裡面」、「小貓從小就學會變成一條貓貓蟲了」。

延伸閱讀：

蝙蝠每年數萬慘死風機 綠能生態環評獨漏 保育團體請命

一隻要價上萬 柯爾鴨蹺家闖車道 幸遇好心人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】