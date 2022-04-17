拿破崙貓｜小奶貓突然在家失蹤 爸下秒驚見床上一條貓貓蟲在蠕動
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
有時候家裡常常會出現找不到毛小孩的狀況，等到找到牠們的時候都變成另一種生物了。一名網友某天在家裡怎麼找都找不到剛領養回來的小白貓，翻找好一陣子才發現床上好像有什麼怪異的東西，看了一下才發現是貪玩的小白貓整隻躲進去老婆的衣服裡面，變成一條長型貓貓蟲。
網友「ネコランド」在推特發文，家裡養了1隻挪威森林貓及1隻襤褸貓的夫妻檔，最近又領養了一隻小步舞曲貓(又稱拿破崙貓)的奶貓，這隻小白奶貓叫做「諾曼(Noman)」，活力相當充沛，剛跟家裡的哥哥姐姐們見面就打成一片，也因為哥哥姐姐已經接受並習慣牠的存在，現在小貓咪也會在家裡跑來跑去。
有一天爸爸怎麼找都找不到諾曼，滿屋子都找遍了就是沒瞧見諾曼的身影，讓他相當著急。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
諾曼去了哪裏？難道牠離家出走？牠還是孩子呀！
+14
結果爸爸發現在床上好像有什麼奇怪的東西，湊過去看才發現調皮的諾曼居然把媽媽的毛衣當成窩，整隻貓咪鑽進去變成一條雪白貓貓蟲，被爸爸發現的諾曼似乎意識到自己做錯事，就迅速透過毛衣袖口整隻逃走，爆笑的畫面讓爸爸哭笑不得。
諾曼可愛的照片被拍下後不到一天已吸引超過4萬網友按讚，不少網友表示「貓咪真的很喜歡鑽衣服」、「得到一條貓貓蟲」、「找不到貓咪的時候，基本上不是在紙箱裡面就是在衣服堆裡面」、「小貓從小就學會變成一條貓貓蟲了」。
小虎斑貓女肚子硬硬的 超聲波下現3顆圓黑影 媽嚇壞：妳未成年白貓姐妹最愛躲書包睡覺 卻忘了自己已長大 這次竟擠不去進虎斑貓睡床遭醉酒漢入侵 溫柔的牠不慌張 貓掌輕推：你還好嗎？年邁虎斑貓遭棄養 愛心夫婦撿回家但牠卻不肯吃飯 最終結局如何布偶貓洗澡擦乾後 毛髮大爆炸幾何式暴漲 網民驚訝：是同一隻？虎斑貓集體將紙門弄破 當中一隻演技超浮誇 網民秒懂：不是兇手
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】