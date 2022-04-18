狗狗沒法聽話坐好？　4個實用訓練方法　除獎勵外原來還可這樣做

一般來說，狗狗一歲左右就可以教坐立了，因為相當於人類的七歲左右，這個時候狗狗也相對於發育比較健康了，並且練習坐立也有助於牠之後的成長。



而訓練狗狗坐立簡單來說就四個方法，一個是食物引誘法，第二個是發出指令，第三個是訓練靜坐時間，第四個完成一系列動作，接下來就為大家詳細講解如何訓練的四個方法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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第一個方法食物引誘法

首先是準備好狗狗喜歡吃的零食，然後在訓練當中去獎勵狗狗，反復幾次之後，狗狗就會明白這樣做之後是可以得到獎勵的，牠自己也會習慣的去做這個動作了。

第二個方法發出指令

發出指令的意思就是在開始訓練狗狗的時候一定要固定好口令，比如「坐」或者是「坐下」，這樣在以後當牠聽到這樣的指令就會自己坐下來了。

第三個方法訓練靜坐時間

等到牠能夠聽懂指令之後，這個時候我們就可以訓練牠靜坐的時間了，當發出命令之後，讓牠坐在你的對面，然後在慢慢起身離開，如果說狗狗在你離開移動的時候，有想要起立的表現的時候，你就應該反復的發出「坐」這類的指令，讓牠重新再原來的位置上做好。

但是值得注意的是開始初期訓練時候在十秒以內不動，就可以給狗狗一定得獎勵，然後在慢慢的延長時間，在培養的時候要注意時間是由短到長，而距離應該是由近到遠，不要著急。

第四個方法完成一系列動作

一般來說準備好牽引繩是有助於狗狗訓練的，當把牠引導到自己的對面，接著發出指令，同時可以上提牽引或者是直接教導使得牠坐下，如果這個時候狗狗不是很明白這個意思，想要跳起來，這個時候可以不用去管牠，只需要重複的喊坐，然後重複的去擺正牠的姿勢就可以了，直到後面牠有意識的坐下的時候，等到基本上完成這一系列動作，就可以給食物零食獎勵。

我們在訓練的時候應該選擇一個清靜的環境，這樣狗狗才不會被其他的事情吸引，等到牠能夠熟悉的做好一系列動作之後，就可以讓牠在複雜的環境下接受訓練了。

這樣也是可以很好的鍛煉狗狗的抗干擾的能力，在複雜的環境下訓練的時候，牠的動作是很容易就會受到刺激影響，因此要適當的用強迫的方法去讓牠慢慢適應。以上就是訓練愛犬坐立的四個方法了，希望能夠早日讓你的愛犬學會。

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