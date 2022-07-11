寵物健康｜狗狗發胖的6大危害　解決汪星人亞健康問題刻不容緩

隨著生活水平的不斷提高，不僅人們的肥胖率在不斷上升，我們的寵物貓寵物狗也不甘示弱，肥胖率也在逐年遞增。



雖說寵物胖乎乎點，也很可愛很萌，但為了狗狗們的健康，我們還是要多注意這個問題的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼不要以為發胖是小事情，很有可能就會引發以下幾大疾病▼▼▼

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1. 心臟病：脂肪不止會堆積在皮下，血液裏脂肪含量過高很容易導致心臟的負擔過重。心臟出了問題，麻煩可就大了。

2. 糖尿病：不管對人還是對狗狗來說，糖尿病都是漫長的折磨，現在我們依然沒有辦法100%的至於這種疾病。

3. 關節炎：同樣是過多的重量對身體造成額外負擔的結果，嚴重的時候，狗狗甚至有可能會癱瘓。

4. 脊間盤突出症：典型的肥胖併發症。最常見於京巴、臘腸等腰長腿短的狗狗。腰部過大的壓力很可能會導致狗狗下半身出現殘疾。

5. 骨折：負擔、負擔，一身肥肉摔個跟頭都比別人倒霉十倍。

6. 呼吸系、泌尿系及內分泌系其他疾患：肥胖就是亞健康，亞健康狀態中，狗狗很容易被各種疾病找上門來。

所以現在國內外都已經有很多寵物減肥中心開設了，許多主人都帶着自己的寶貝過來參加減肥活動。為了狗狗的健康，我們主人也要從平時細微處出發，控制狗狗的飲食，多帶它出去運動，降低發胖的概率，這才是對狗狗健康的負責。

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