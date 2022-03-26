狗狗穿衣服也有潛在隱患？　引致過敏脫皮外　5個危機要關注

隨著天氣的轉涼，很多飼主都紛紛給自己的狗狗穿上了各式各樣華麗地服裝，但是在很大程度上我們給狗狗穿衣只是為了滿足自己的喜好以及虛榮心而已，狗狗是否真的需要穿上這些五顏六色的衣物呢？或許對於短毛犬來說穿衣有著一定的禦寒效果，但是對於長毛犬其實沒有必要為其穿衣，這樣做反而會對牠們有著一定的影響，狗狗穿衣存在著哪些隱患我們一起來了解一下。



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替狗狗加添衣服時，也要考慮可能會帶來潛在危機。

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1. 對長毛狗狗來說，穿上衣服奔跑活動，容易導致毛髮打結，不仔細梳理便沒辦法還原成順滑的毛髮狀態。

2. 對於短毛狗狗來說，如果穿著的衣服太緊不合身或者材質太硬，狗狗的皮膚與衣服長時間摩擦之後，有可能會引起狗狗的皮膚病，比如過敏，瘙癢，脫皮等。

3. 長期穿衣服的狗狗，會慢慢適應穿上衣服後對於氣溫變化的反應，可能會影響自身毛髮的生長，從而降低狗狗皮毛的耐寒能力。

4. 如果穿著化纖類衣服，狗狗的皮毛與化纖衣服摩擦會產生靜電，容易吸附塵埃，使狗狗的被毛弄髒，而且靜電會產生火花。

5. 有的主人往往對於衣物地清潔不太注重，如果狗狗的衣物長期不清洗，很容易會滋生細菌，這樣往往會引起狗狗的皮膚病問題。

所以我們並不用花多少心思在狗狗的衣物上，讓狗狗自己適應環境不僅能夠提高牠們的環境適應能力，還能更好地促進其被毛的生長，我們為其添衣反而有種畫蛇添足的感覺。

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