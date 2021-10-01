寵物熱話｜金毛犬比德牧容易親近？或許是狗耳朵形狀影響人們感知

德牧和金毛擺在你面前，你會選擇哪隻當寵物呢？很多人應該都會選擇金毛吧。垂耳的金毛看著可愛溫和，讓人忍不住想要親近；而德牧豎著尖耳朵看上去很警覺的樣子，感覺不好親近。



大部分人可能就被感知偏見蒙蔽了雙眼。人類的這種認知被帶到了實際的生活場合當中。

狗狗耳朵構造會影響人們的感知？（按圖看清👇👇👇）

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美國的運輸安全管理局在「僱傭」狗狗在機場乘客檢查區工作時，就喜歡找垂耳狗。負責人David Pekoske表示，像拉布拉多和金毛這類的垂耳狗，似乎要比德牧之類的尖耳狗威脅性更小，顯得更為友好。雖然這並不是事實，但他們注意到乘客在面對垂耳狗的時候會更加放鬆，而面對尖耳狗的時候卻恰恰相反。

2013年的一項研究，也證實了狗狗耳朵的構造會影響人們的感知。研究者向124名被試者展示狗狗的圖片。

圖片展示的是同一種狗狗，但狗狗的耳朵形狀不同。研究結果顯示，垂耳的狗狗會讓被試者的情緒更加穩定。儘管很多人都覺得，垂耳的狗狗會比立耳的狗狗更加溫和乖巧。但目前還沒有研究證實，犬隻耳朵的形態與它們的性格有關聯。我們會這樣認為，只是憑感覺所做出的判斷。

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那麼狗狗耳朵的構造，為什麼會給我們帶來截然不同的感覺呢？

這可能與過去馴化狗狗的過程有關。查爾斯·達爾文很早開始就在思考動物耳朵進化的問題。他的觀點認為：當物種不再需要直立耳朵以捕捉每一個聲音的時候，牠們的耳朵就會翻轉下垂。他把這種現象成「馴化綜合症」。狗狗在被人類馴化的過程當中，由於不用再面對野外殘酷的生存環境，牠們耳朵豎起的能力也退化了。

狗狗耳朵結構的變化，悄無聲息地變成了人類辨別犬隻的標識。或許我們在潛意識當中就認為，垂耳的狗狗是已經經過馴化的溫順聽話的狗狗，而立耳的狗狗依然保留著原始的野性，對人類存在威脅。這是人類對狗狗的一種感知偏見。

不過人類的這種感知偏見其實也並不是壞事，只要適當利用這種認知，狗狗還是可以發揮很大作用的。比如，德國牧羊犬和馬犬這些耳朵又尖又長的狗狗就是警犬的常備軍。耳朵直立的品種經常會讓人與專業嚴肅的工作犬聯繫在一起，可以對犯罪者產生一定的壓迫感，擔當守護者的角色。

狗狗的外觀或許能夠影響我們對狗狗的印象和感受，狗狗的性格和行為並不會因此而發生變化。其實無論是垂耳的狗狗還是立耳的狗狗，只要主人教得好，牠們都可以是溫和友善的狗狗。

▼▼同場加映：這個令人傷感的故事，來自泰國傳媒所報導。據悉在本月初，一名男子帶着愛犬到水壩釣魚，但小狗卻意外墮水。心急的主人立即跳到水中，將狗推回岸邊，可惜自己卻因體力不支被急流沖走喪命。▼▼



點擊圖片放大看，狗狗Nova見到主人被大水沖走後，牠有何反應？為何會令在旁的人都心酸動容？

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▼▼同場加映：外國有一隻充滿正義感的流浪狗，竟為了報答附近義工們對牠的照顧，每天在街上自發為居民作一暖心舉動。原本寂寂無聞的牠，漸漸地被當地的居民熟知，旅遊局更因此頒發好市民獎給牠！▼▼



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