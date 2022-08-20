摸狗小知識你知多少？　第一次勿摸頭　汪星人最喜歡被摸這部位

摸狗狗學問大！趕快下滑看狗狗到底喜歡被摸哪裏？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼摸狗小知識你知幾多？▼▼▼

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很多人看到狗狗第一件事是直接摸頭，其實這樣會讓狗狗感到壓迫喔。因為在摸頭的當下，狗狗看不到你的手，會沒有安全感！

狗狗討摸的反應，狗狗會用鼻子頂你的手，還會盯著你看，並將身體靠近你。這時候狗狗的意思就是：「快來摸我！我想被摸！😍」

狗狗被摸下巴的爽度 ： ★



建立安全感摸狗狗攻略：

1. 建議先讓狗狗聞你的手，熟悉味道！千萬不要直接摸頭！

2. 摸狗狗下巴，他可以看到你的手，會比較有安全感喔！





狗狗被摸頭爽度：★★★



會有種被寵愛的感覺！摸狗狗共略：

1. 順著毛由前往後摸

2. 可以搭配手指搔癢頭頂





狗狗被摸背爽度：★★★★



覺得舒服又安心摸狗狗攻略：

1. 用兩隻手來回舒緩狗狗的皮膚

2. 搭配輕捏、促進血液循環





狗狗被摸肚子爽度：★★★★★★★★★★★ （直接飛上雲端）



信任感爆棚！摸狗狗攻略：

1. 順時針畫圈，可以幫助腸胃消化

2. 由肚肚往兩側肋骨摸更舒服！



狗狗的摸摸甜蜜點❤️ 甜蜜點通常在肚子 or 腋下，其實是狗狗的搔癢反射！

跟狗狗還不熟的話，建議要從下巴開始摸摸、接著到頭，如果狗狗對你充滿信任，自然會翻肚給你嚕得過癮啦～

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】