訓練狗狗的4大重點　語氣態度要注意　叫汪星人時要點做先最好？

狗狗怎樣訓練？有多少種訓練方法？狗狗如何訓練還是要看什麼品種的狗狗，不一樣的品種的狗狗性格不一樣，訓練的策略也要稍稍的改變。比如藏獒和金毛，藏獒的性格就比較兇猛，但是對主人比較忠誠。金毛雖說也是大型犬，但是性格比較温順，對人也比較友好。



1. 訓練狗狗聽懂自己的名字

在回家後，就可以為狗狗取一個響亮的名字，然後開始訓練。在訓練狗狗聽懂名字的過程中要注意，不要與懲罰、辱罵等行為結合結合在一起。否則，狗狗會認為叫喚自己的名字就有不好的結果，這會導致狗狗聽到自己的名字就迅速的逃跑，這樣並不利於狗狗性格的調教。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2. 注意對狗狗的語氣和態度

既然是要調教狗狗的性格。那麼在調教的過程中，家長的飼養態度，對狗狗家人的態度也需要特別的注意。成為狗狗的主人是主要的目的，但是飼養寵物狗最基本的原則還是獎懲分明，公平公正，以正確的方式引導狗狗養成穩定、冷靜的性格，讓牠變得懂事乖巧。

3. 提高狗狗的服從性

其實訓練狗狗的性格最關鍵一點就是服從性的提高。而服從性的訓練要長期的堅持，每天都需要堅持一定時間的訓練調教。

4.指令盡可能簡單

狗狗的隨行、來回、銜物、定點飲食排泄、對客人友好善良、不隨意啃咬食盆鞋子等等。

狗狗怎麼訓練？有多少種訓練方法？狗狗訓練還是要主人有足夠的耐心，去慢慢的調教它，而且切忌不可用打罵的方式，這樣會讓狗狗有更多的抗拒，難以訓練。

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