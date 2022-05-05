怎樣才能讓狗狗服從指令？　讓牠守家規　5個基礎法則狗主要知

現在的家長們對於養狗這個事情上，越來越當成是自己的孩子在養了，也希望自己的狗狗能遵守一些規則，受到一些教育，不能看起來自己的狗狗像是特別的不服管教。那我們要怎麼去做呢？



怎麼樣讓狗狗服從指令？試著循這５個方法去做。

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1. 服從心：這個是特別重要的一點，教育犬時，不能只是採用簡單的報答式，即讓牠做動作，完成後給予物質獎勵。

2. 培養「勞動」慾望：培養狗狗的本能所萌發的「勞動」慾望，如犬在遊戲中喜歡叼咬鞋子等。牠叼鞋的舉動，預示著願意和你一起做事而主動產生的一種勞動慾望。

3. 不能溺愛：狗狗要在家庭中生活，必須教牠遵守「家規」，在教育過程中，對狗狗不能過於溺愛，否則牠學不會忍耐，在今後共同生活中牠會給家庭帶來很多麻煩。但不妨在自己家中，按照喜歡的方式去進行嚴格教育。

4. 多給予愛撫：在教育中多給予愛撫，以增強情感。愛撫不僅使狗狗體會到主人對牠的關心和愛護，還能使牠有安全感。主人抱抱牠，並輕輕拍拍牠，再給予溫和的話語，可收到很好的效果。

5. 良好的健康基礎：在教育狗狗的過程中，無論哪種教育都需要一個良好的健康基礎，平時給狗狗餵食專業的狗糧。當狗狗身體棒棒，會更好的和主人互動。

這些訓練的過程都需要主人比較有耐心的進行，會是一個長期的過程，因此對狗狗的包容性一定要非常的足夠。

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