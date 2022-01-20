狗狗搖尾巴就是開心？　教你看懂汪星人的喜怒哀怕樂５種情緒

狗狗搖尾巴就是開心！？教你了解狗狗的尾巴語言。



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想了解狗狗這刻心情，看牠尾巴便一清二楚。

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狗狗搖尾巴就是開心？

不一定！意大利神經學家研究指出尾巴左右的搖晃代表不同情緒。

要以狗狗角度來看左右

搖左邊 = 不開心 / 搖右邊 = 開心

因為處理負面情緒的右腦，控制左邊身體；正面情緒的左腦，控制右邊身體。

狗狗尾巴語言 – 喜

狗狗張開嘴巴、尾巴輕鬆擺動，代表心情很好。

當狗狗搖成螺旋尾巴，代表超興奮 + 開心！

狗狗尾巴語言 – 怒

尾巴豎直不動，代表狗狗正在憤怒中。

若伴隨耳朵、尾巴一起豎起和低吼聲，代表狗狗已進入警戒狀態，隨時會發動攻擊。

狗狗尾巴語言 – 哀

尾巴下垂，代表狗狗感到哀傷。

通常伴隨耳朵下垂，並發出類似「嗚嗚」的悲鳴聲。

狗狗尾巴語言 – 怕

尾巴下垂藏在兩腿之間，代表狗狗感到恐懼不安、想掩飾自己氣味。此時狗狗很害怕、沒自信，建議給狗狗一些安慰和鼓勵！

狗狗尾巴語言 – 樂

躺著劇烈搖尾巴，代表他極度的興奮喔！

狗狗躺著將脆弱的腹部露出，是代表對奴才很信任和放鬆～

狗狗看到你尾巴都搖哪邊？會變成螺旋嗎？搖右邊代表狗狗很開心，搖左邊可能就要關心一下狗狗囉！

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