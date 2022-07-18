狗狗以為遭拋棄　逃離寵物旅館回家狂拍大門　度假爸媽急得笑出來

不少家庭在度假旅遊時，會把毛小孩交給寵物旅館照顧，畢竟不是所有地方都能讓寵物進入。



一對美國堪薩斯州的夫妻，2月份時在度假前將狗狗交給寵物旅館照顧，怎料狗狗在放風途中逃走，直到晚上家裡警報響起，才發現狗狗的蹤跡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪星人Jeremy被帶到暫托的寵物旅館，牠看不到爸媽以為被遺棄了！徒步走3公里回家！

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把拔傑若米（Jeremy）表示，他們在度假期間收到家門口的警報裝置發來消息，當他們查看監控發現，愛犬德克斯特（Dexter）出現在畫面中，不停的拍抓大門還有發出嗚咽聲，希望能被放進去。但在外的把拔馬麻也愛莫能助，只能透過攝影機不斷安慰並等待寵物旅館的人來接走牠，「好孩子，乖乖待在那喔。」影片中可見，傑若米多次讓德克斯特坐下，但牠似乎非常焦慮不斷的想試圖進去。

傑若米哄著牠說，「我知道，我很抱歉，夥計！」最後寵物旅館的人終於抵達，並把牠接走。傑若米也通過攝影機跟工作人員道謝。但目前還是不清楚德克斯特如何逃離旅館的。據了解，寵物旅館離傑若米家有超過3.2公里的距離，並且家周圍還有接近2公尺的柵欄，種種的阻礙都讓夫妻倆不可置信，顯然地德克薩特非常不想和把拔馬麻分開。

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