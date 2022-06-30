小狗遭人遺棄鐵路旁　1星期不吃不喝原地呆等　寂寞背影網民哭了

毛孩對飼主相當忠心，近日美國卻發生一起黑狗遭棄養的事件。一隻黑狗遭主人狠心棄置在火車鐵軌旁，但毛孩依舊不放棄，認為主人會回來，每日不吃不喝坐在鐵軌上等待，僅有火車經過時會離開片刻，忠心舉動讓附近居民心疼不已，負責救援該毛孩的人員知情後心痛表示，「當我接到電話後，我知道我必須馬上出門去帶牠回來。」



根據《The dodo》報導，目前狗狗已被救援的工作人員赫爾（Suzette Hall）帶回，收留在加州爾灣市（Irvine）某間流浪動物收容中心，赫爾坦言每天都會收到救援請求，但唯獨這次，聽居民轉述毛孩的情形後，讓他感到痛心，並立馬行動要將牠帶回來收容中心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

現在Soldier正在找新家庭收養，希望牠能找到一戶好人家。

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不過救援過程並不順利，毛孩疑似怕離開就等不到主人，「牠不知道，是主人離開牠的」。

而赫德在看到毛孩後腿出現不知名傷口後，更加心急，好險在熱心居民的幫助下，赫德於鐵軌旁放了鐵籠，在裡面放熱狗以及雞肉，打算用美食誘惑餓了一周的狗狗，「最後牠受不了飢餓，自己進到鐵籠裡覓食，我才成功抓到牠。」事後，赫德也將狗狗取名字叫「士兵（Soldier）」，經過獸醫治療後，士兵也恢復精神和體力，變得活潑好動。

赫德因為知道狗狗慘遭丟棄，因此看到牠現在活力滿滿的樣子，感到無比欣慰，並為牠找到充滿愛心的家庭，「看牠喜歡洗泡泡浴的模樣真的很可愛，牠正在走出被拋棄的傷痛，而牠也準備好被下一個家庭愛著了，希望他們能善待士兵這個可愛的女孩。」赫德於臉書上分享士兵活動力十足的樣子，也感動不少網友。

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