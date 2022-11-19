貓罐頭｜貓咪主食罐應如何選擇？　從營養標示、成分表挑選好罐頭

主食罐是乾糧派貓咪開始接觸濕食的入門首選，但在挑選主食罐的過程中，如果沒有事先做好功課，很可能會不小心踩雷，買到副食罐或成分不是那麼優質的罐頭。



如何區分主食罐、零食罐？怎麼從包裝標示找出優質罐頭？是剛接觸主食罐最常有的疑問。毛爸媽可以拿起手邊罐頭，按著接下來的標準，一步步判斷這是不是合格的主食罐哦！

▼▼▼即睇優質貓罐頭挑選標準▼▼▼

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標準一｜標明符合AAFCO或NRC營養標準

美國飼料管理協會（AAFCO）及國家科學研究委員會（NRC）針對不同階段的貓咪訂立出營養需求標準，因此罐頭如果要做為貓咪每天的主食，營養至少要符合AAFCO/NRC的標準。

沒有標示很有可能是副食罐，長期當作主食會營養不良，因此這個標準是最基礎也最重要的！

標準二｜接近於獵物營養組成

貓咪是肉食動物，動物性蛋白質、脂肪是主要營養來源，幾乎不需要碳水化合物，獵物體內的水是主要水分來源，有時也會從獵物的腸道或野外的植物中攝取少量的植物纖維。

所以我們可以參考獵物體組成，作為健康貓咪挑選主食罐的參考哦！

標準三｜成分優質且標示明確

成分表怎麼看？

成分表排序是按照重量來排列，越重的食材，排在越前面。貓咪是嚴格的肉食動物，肉類是很重要的營養來源。

好的主食罐成分排序通常前三項會是肉類，接著依序是油脂、植物成分、維生素、礦物質等。

1. 肉類

肉類包含肉、內臟，通常來路不明、有疑慮的標示會比較含糊不清，無法知道確切肉源與部位。

2. 油脂/植物性成分

油脂

除了標示要清楚外，由於一般肉類較缺乏omega-3脂肪酸，所以會建議加入omega-3脂肪酸豐富的油脂，如：魚油，補充貓咪必需脂肪酸：EPA、DHA。

植物性成分

穀物、根莖類含有較多碳水化合物，大量食用容易造成貓咪肥胖、消化不良，植物蛋白生物利用率較低、不利於消化利用，另外穀物也有黃麴毒素的疑慮，不建議作為主要能量來源。

植物成分應以纖維為主，促進腸道蠕動、排便，也能幫助益菌生長。

3. 爭議性添加物

有些添加物並非貓咪營養必須，而是為了穩定罐頭品質而添加，目前有許多添加物被證實對於人體、動物有害，因此應盡量避免主食罐中出現以下爭議性成分。

爭議性膠類

主要作為增稠劑、穩定劑及乳化劑，避免罐頭內容物分層、幫助成形，讓整體看起來更完整、有份量。

卡拉膠（鹿角菜膠）

是由紅藻萃取而得，造成爭議性的主要原因是卡拉膠降解後的型態：降解型卡拉膠。



《非降解型卡拉膠 vs 降解型卡拉膠差異》



◎ 非降解型卡拉膠（CGN）

美國食品藥物管理局（FDA）認為是安全的食品添加物並列於安全無副作用（GRAS）的分類



◎ 降解型卡拉膠（d-CGN）

由非降解型卡拉膠在高溫、極酸條件下（>80℃/pH 0.9-1.3）降解而成，是對動物體有害的成分，可能會造成發炎、潰瘍或腸胃道癌症等。降解型卡拉膠並不會使用於食品添加物，不過常和非降解型卡拉膠混淆，被認為是造成卡拉膠爭議的主因。



雖然d-CGN不會使用於食品中，用於食品的是較為安全的CGN，但歐盟禁止在嬰兒奶粉使用卡拉膠，且仍有文獻質疑兩種型態都可能造成危害，認為與腸炎、腸胃問題有相關。由於安全性尚未有定論，所以在此還是將卡拉膠列為爭議性成分。



瓜爾豆膠（關華豆膠）

由豆科植物瓜爾製成，能幫助人體血糖控制的；但對貓咪來說卻會影響蛋白質、脂肪的消化利用，導致需要攝取更多營養，另外也發現食用瓜爾豆膠的貓咪糞便較濕軟或容易腹瀉。



熟齡、有腸炎或對豆類敏感的貓咪要盡量避免。



三仙膠（黃原膠、玉米糖膠）

由細菌發酵糖類（來自玉米、豆類、麥）製成，被認為可能含有潛在過敏原、毒物殘存。腸炎或腸胃問題的貓咪也要盡量避免。



維生素K3

非必要添加，通常能從食物或腸道自行合成獲得，但若魚類超過25%DMB則可能添加。過量服用可能造成貧血、肝腎受損等，目前已被FDA禁用於人類食品中。



以上三個標準提供毛爸媽簡單從外包裝來判斷主食罐，從AAFCO、NRC標示、營養組成到成分標示都是值得我們留意的地方，不符合標準或出現爭議性成分不一定就是不好的罐頭，只是我們可以透過了解貓咪吃的食物，判斷適不適合做為長期主食哦！

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