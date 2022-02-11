6大錯誤的貓咪飲食知識　吃飯環境不佳影響健康　換食應循序漸進

很多飼主認為養貓咪並不難，至少貓咪自己會洗澡，大小便也會自己掩埋，比養狗容易多了。買個貓砂盆，在地上放上水盆和乾飼料，似乎就剩下跟萌萌的貓咪玩，等著牠做出各種可愛的姿勢，一切似乎很輕鬆。

文： 墨汁／滔客



VetStreet 專業獸醫們特別製作了影片，提醒飼主：正確的飲食習慣才能讓貓咪長壽健康，千萬不可有錯誤的飲食知識，錯誤的餵食貓咪，最嚴重可能會導致貓咪重大疾病。以下是統計出來飼主最常犯的有關貓咪飲食的6大錯誤，包含最常見的「包肥」(buffet) 吃到飽式任食方式和給貓咪喝牛奶。當然，想達到同樣的目的，獸醫們還列出了其他方法提供飼主參考，希望這些小常識能讓每個飼主和貓咪都健康快樂。

▼▼▼即睇邊6大最常犯有關貓咪飲食的錯誤▼▼▼

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#1：不計算食物熱量 + 任食吃到飽

室內貓咪的活動量低，家裡的貓若不像在國外貓咪天天自由進出家門，有足夠的運動量在社區鄰居家遊走抓獵物玩耍，需要的卡洛里非常低。尤其結紮後因荷爾蒙改變使得貓咪更容易變胖，很多飼主覺得結紮後貓咪體重更是控制不易，導致大部分愛吃的家貓都有過胖傾向。但肥胖對貓咪健康有非常嚴重的影響，會引起各種疾病，所以體重控制的第一步，就是不要把食物倒滿碗就放在地上一整天讓貓咪時時刻刻吃到飽。

正確的餵食方式應該是先查詢飼料背後的建議餵食克(g)數。飼料包裝後面應該要標示體重為幾公斤的貓咪，一天適量的熱量應該是幾克，建議把這個數字再除以二，早晚兩次餵食，半小時內貓咪吃不完就收起來，下餐再餵。若貓咪常常吃不完但體重維持不變，代表牠食量較少或是運動量不足，飼主可以減量餵食。要注意飼包裝上只是飼料廠商「建議」的餵食量，當每隻貓咪需要維持體重或是減重時，需由飼主和獸醫觀察後作出適合自己貓咪的調整餵食量，不要過度依賴「一般建議量」或是「平均值」。

因為每種飼料大小顆粒不一樣，很多人拿量杯來量飼料的量也是不準確的，時常造成大顆的飼料吃的少，小顆一點的飼料就容易過量了。所以一般建議貓咪的餵食量要用「秤」量，電子秤尤其適合量這種幾十克的重量較為精準。趕快捨棄無效的量杯吧！除非你永遠都餵食同品牌的同種飼料，量杯又剛好是該種飼料附的，這樣才真的有準確性可言。

家有大胃王或是狼吞虎嚥型貓咪，吃完立刻跟你要食的話，可以買慢食碗，讓貓咪慢慢撈食物，吃慢一點也比較容易有飽足感。

#2：貓咪吃飯環境不佳

貓咪的吃飯環境不佳容易造成牠們胃口不好，或是壓力大，飲食不正常。主人一定要為貓咪找一個專屬餵食環境，讓牠們吃飯時感到安心、乾淨、安全和放鬆。

貓咪是非常敏感的動物，尤其在吃飯時他們更容易受到驚嚇。如果吃飯區有震動、有人走來走去、有大聲響或是噪音、有味道或是靠近玩耍或廁所區域，牠們都可能倍感威脅而無法安心吃飯，造成食慾不佳或是消化問題而影響健康。

常見的錯誤飲食空間：

1. 人或貓咪的廁所附近

2. 電器用品（電視、洗衣機、烤箱...等）附近

3. 貓咪的休息或玩樂區附近

4. 隨時有人經過的走道或通道

5. 有噪音或車水馬龍的窗邊或門邊

6. 毫無隱秘性也不靠牆的空間



正確貓咪飲食空間應具備下面幾種特性：

1. 安靜不容易被打擾

2. 安全、部分隱秘

3. 乾淨無特殊味道

4. 遠離貓咪廁所、休息和玩樂區



#3： 給予貓咪太多零食

大部分主人會因為情感因素而給予貓咪過量過多的零食而不自覺。只要貓咪用那水汪汪的大眼睛看著你，再用撒嬌、細細的「咩咩」或「喵嗚」聲對你多叫幾聲，再堅強信念的主人也會忍不住開罐，讓貓咪奔向你並向你示好，繼續撒嬌。但也因為如此，大部分的貓咪體重都超過健康標準，因肥胖而引起的疾病更是比任何其他疾病的機率高出許多。

要改善多餵零食的錯誤習慣，主人可以將「獎勵」貓咪乖乖的舉動或是撒嬌的行為從給予零食換成「拍拍」或「摸摸」，甚至「陪貓咪玩樂」也是貓咪很喜歡也需要的獎勵；要記得並非只有吃能夠滿足貓咪並讓貓咪開心。

若是貓咪已經習慣常常吃零嘴，主人可以用益智遊戲型餵食器來降低給予貓咪零食的次數。市面上有各種玩具型餵食器，可以讓貓咪需要多運動才能得到零食。運用這種益智遊戲餵食器，雖然貓咪還是很開心地得到牠的零嘴，但是牠需要增加運動量、消耗更多熱量才能吃得到零嘴，讓主人心裡和貓咪身體健康更能達到平衡。

延伸閱讀：貓貓冷知識｜貓咪喜歡把飼料叼出碗外？背後藏兩大原因

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#4：給予貓咪牛奶

雖然離乳貓咪不適合喝牛奶這類話題已在各種貓咪知識性雜誌、書籍宣導已久，還是有很多人會因為卡通裡貓咪都喝牛奶這種錯誤印象而給予貓咪牛奶，殊不知這個錯誤舉動會影響貓咪健康。

貓咪不適合喝牛奶的原因在於跟人類一樣，部分貓咪天生就有乳糖不耐症，喝少量牛奶就會讓牠們拉肚子。有乳糖不耐症的人類要是喝了牛奶會拉肚子，人類自然會補充水分並就醫或是停止食用牛奶，但是貓咪自己並不會知道自己拉肚子就不該喝牛奶，主人若是沒有每天細心觀察貓砂盆裡貓咪的便便，判斷是否有拉肚子，就會忽略家裡貓咪乳糖不耐症的現象。這時候，主人繼續餵食牛奶會導致貓咪經常拉肚子，但貓咪卻不一定能經由自己喝水來補足因拉肚子而流失的水分，輕微時可能因為主人發現貓咪食慾精神不振而帶去獸醫檢查治療，重則可能因為主人沒立即發現而造成貓咪腎臟疾病或急性腎衰竭。

所以，因為成貓已經不需要牛奶中的營養成分，又一般人很難判斷自家貓咪是否有乳糖不耐症，大部分獸醫都還是建議不要餵貓咪牛奶，此舉對貓咪無益卻可能有害。

#5：直接換食

貓咪對於食物的挑剔程度遠大於狗狗，不論是生理還是心理，都很容易對新食物產生排斥。太快速而非漸進式的更換貓咪的固定食物，可能會導致貓咪食慾不佳、嘔吐或拉肚子。這些都是會演變成嚴重身體狀況的大問題，飼主在換食時一定要小心。

那，為什麼一定要換食呢？

有一派人認為，無論多老多大的品牌，也有可能使用到不好的原物料而不自知，也有可能因為生產的環節出了問題卻久久沒被發現。觀察歷史記錄，寵物食物的大品牌「中標」的新聞層出不窮，飼主根本無法心安鎖定單一品牌。這有些類似台灣近期的食安問題，專家建議較安全的解決之道，就是不要長期食用單一品牌（多為單一且固定上游廠商）並且多攝取各種不同品牌、來源的食物和注意食物來源。

但對於貓食來說，早已是一包一包的按照品牌來銷售，不像人類食物可以在買菜時選購五花八門的蔬菜和不同產地的原型食物來降低風險。因此，不要太長期食用同一個品牌的貓食似乎可以盡量避免因長期「中標」而累積過多貓咪體內無法排出某種添加物或毒素的方式。

另外，也有很多人會依照獸醫建議在必要時候改餵所謂處方飼料，這些飼料若無顯著改善貓咪症狀或症狀已經解除時，主人們都會面臨要換食的情況，因此主人最好建立正確的換食常識。

根據獸醫建議，當你要換食時，請採用漸進式的換食方式。一開始舊飼料先維持至少80%的量，新飼料只給20%，並在換食時仔細觀察貓咪食慾是否改變和貓砂盆裡是否有拉肚子的情況。當貓咪食慾排泄無法正常時，請不要再增加或可以考慮減少新飼料比例，若狀況嚴重代表貓咪不適合新飼料，應考慮改換其他飼料並與你的家庭獸醫討論。

#6：讓貓咪吃素

素食研究者、營養學家、獸醫師討論研究貓咪是否可以吃素這個議題已久，甚至在網路上這個問題也引起至今仍無法停歇的筆戰。討論這個問題必須多方面深度探討，而非單一觀點就能完整呈現所有問題，這也是為什麼大多數獸醫提醒飼主：不要輕易讓貓咪吃素的原因。

貓咪是天生的肉食動物，牠們需要肉類裡面才有的牛磺酸、花生四烯酸、動物性蛋白質和維生素、脂肪來維持健康。雖然很多人認為現今飼料裡也大量使用人造合成的牛磺酸來補充貓咪自然攝取的不足，但存在於肉類中的天然牛磺酸仍然有人工合成牛磺酸不及的優勢。而貓咪需要的營養是多元的，人類想要模仿肉類中自然提供的養分需要非常多的背景資訊、營養學甚至化學知識，誤以為隨意把貓咪的飼料換成無肉天然飲食是對貓咪無害的飼主，常會造成貓咪健康上重大疾病導致寶貝差點送命。因此獸醫師呼籲，若你對貓咪營養及生理不是專業，也沒有進一步仔細查詢「具有公信力及臨床試驗結果」的資訊，請不要認為自己吃素健康就讓貓咪也跟著吃素。長期少了肉食性動物需要的主要營養成分，會造成貓咪失去視力、心臟病、皮膚病等無法復原的嚴重結果。

當然，也有贊成貓咪吃素的研究指出，現今添加肉類的貓食製作過程也添加了許多不該添加的人工成分，甚至畜牧產業者大量使用抗生素、生長素、荷爾蒙等等的添加物。就跟人類食品出現的危機一樣，動物飼料的生產過程也是面臨相同的問題與挑戰，所以贊成讓貓咪吃素的人，普遍認為不要攝取不優良的肉類對貓咪反而是好的，只要餵食貓咪添加了貓咪需要營養成分的「素」飼料，就比較安全，可以解決營養所需。

其實不管是哪個品牌、成份葷素與否，誰能確切保證每種飼料的加工過程、成份和添加物都是對貓咪最好的？跟人類購買食品的注意事項一樣，你必須深入研究貓咪營養的問題，仔細閱讀飼料後面的成份、添加物、生產商資訊....等，並參照人類健康飲食基本原則，建議多元攝取不同品牌而不要永遠單一廠商，三不五時將貓咪的飲食加入一些青菜蔬果或高纖維的南瓜....等新鮮食物而非加工食物，才是最健康的貓咪飲食習慣。

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