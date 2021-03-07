寵物飲食｜狗啃骨頭、貓飲牛奶會出大事？揭開4大貓狗飲食禁忌

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-03-07 08:00

有養寵物的妞妞都知道，牠們的食物需要嚴格控管，不僅需要零調味，連食材都需要嚴厲把關。隨著時代的更迭，有許多毛主人開始親力親地為毛小孩加菜，所以今天妞編輯特別邀請知名寵物食品品牌「怪獸部落」，來分享毛孩的禁忌食物，這些食材千萬要注意喔！

按圖先查看寵物有哪些食物是絕對不能碰的▼▼▼

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1.食材類

毛孩不能吃的食材總共有葡萄乾、蔥蒜、生蛋白、煮熟的骨頭及調味醃製物，其中最被普羅大眾熟知的食材便是蔥蒜＆調味醃製物，怪獸部落營養師說：「洋蔥、大蒜、青蔥等含有破壞貓狗紅血球的成分，容易引發血尿、上吐下瀉、發燒等症狀。」而調味醃製物內含許多貓狗無法代謝的成分，容易造成身體負擔。（要小心寵物跑上餐桌喔）

大家最容易遺忘的生蛋白、煮熟的骨頭也需要被重視，生蛋白可能會抑制營養素，即便是健壯的犬貓也要盡量避免長期食用，最好是煮熟最恰當；如果家中長輩喜歡把煮熟的骨頭拿給毛小孩啃食的話也需要立即改掉此習慣呦，營養師說：「煮熟的骨頭因失去彈性，易刮傷食道！」尤其是雞、鴨、鵝等小型骨頭更不能給予！

2.水果類

寵物需要避免的水果有：櫻桃、葡萄、未熟的鳳梨、桃李、柑橘類（貓）及所有水果籽。其實狗狗貓貓是可以吃水果的，適度淺嚐蘋果、芭樂等不僅可以增加維他命C，還能幫助腸胃蠕動，但櫻桃含有生物鹼，會導致牠們呼吸、心跳急促，甚至會有休克的風險；葡萄則有高含量的磷、鋰離子，牠們不僅無法代謝還可能會有腹脹、腹瀉、嘔吐及腎衰竭的危害。

還沒熟的鳳梨同樣具有生物鹼及鳳梨蛋白，很容易引起寵物過敏；至於桃李類需要注意的是瓜果種子，因為其含有氰化物，可能會讓牠們肚子痛喔！最後要畫重點的則是柑橘類，這類水果狗狗食用是會幫助消化，但貓咪千萬不能碰喔！營養師建議：「日常給犬貓吃水果時，需徹底去皮、去籽，才能避免犬貓無法代謝的成分。」

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3.日常食物類

咖啡、茶、巧克力、人用牛奶及酒精這五大類，是最為人所知的項目了！大家常喝的咖啡、茶裡面的咖啡因都是犬貓無法代謝的成分，如果打翻或是噴濺出來都要盡快處理，避免牠們誤食。而牛奶也務必要提醒家人千萬不要給寵物喝到，營養師說：「人用牛奶容易造成犬貓乳糖不適，可能會有嘔吐、消化不良的風險。」最嚴重的巧克力、酒精要放在牠們無法觸及的地方，許多悲劇都是不小心吃到這類食物所引發的呦！（犬貓有專用牛奶，可以買奶粉回來泡～）

4.調味訣竅

最後要建議毛主人的則是鮮食的調味秘訣，除了鹽、糖、辣等多餘調味不要加之外，多餘油脂也要盡量避免。如果擔心毛孩不喜歡吃純水煮的料理，也可以試試用些許「無鹽奶油」煎雞肉、魚排等食材；或是在鍋裡添加一些「無添加鹽的柴魚片」，煮出來的食材會富含柴魚的鮮味，貓咪、狗狗接受度會大幅提高。以上犬貓的禁忌食材及鮮食的調味技巧，毛主人們都收到了嗎？妞編輯的貓貓偶爾會跟家人一起吃牛排，只是牠們的餐點都經過特別處理，低油、無鹽、大小適中，只要把握這些原則，在特別的日子裡，汪喵也能吃好料！

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