毛孩冷知識｜貓狗肉球的3大功能及保養方法 肉球有淡淡清香？
撰文：汪喵星球
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肉球香味是細菌味？！ 下滑來看萌萌肉球的3大功能
毛孩的肉球構造大解密
主要由脂肪和彈性纖維組成，厚實又有彈性。又分為指球、掌球、足底球、手根球►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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健康的肉球長怎樣？
1. 飽滿有彈性
2. 溫度適中 （38 – 39度）
3. 光滑有光澤
4. 氣味正常
這幾個是比較簡單的判斷點，當毛孩身體不舒服，肉球也會變乾燥、失去光澤喔～
肉球的3大重要性
1. 散熱排汗
肉球是毛孩唯一有汗腺的地方，所以毛孩緊張時，腳底會流汗喔！
2. 緩衝靜音
肉球厚實有彈性，幫助走路靜音，也能當煞車止滑
3. 幫助狩獵
肉球布滿神經，可以透過地面判斷獵物的方向
肉球怎麼保養？
1. 定期剪指甲 + 腳毛
腳底毛太長，就無法發揮止滑作用
2. 散步後洗腳
散布會帶回細菌，可以用濕紙巾擦拭腳底喔
3.避免太熱太冷出門
例如：夏天的柏油路、冬天的雪地
肉球有爆谷味？
肉球上的細菌會讓肉球有淡淡的香味～分別是：酵母菌、變形桿菌、微生物。不過這些細菌不會造成傷害，請不用擔心！
你也喜歡聞肉球的味道嗎？肉球對毛孩來說有很多重要的功能，記得也要好好保養喔！
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