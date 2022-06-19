毛孩冷知識｜貓狗肉球的3大功能及保養方法　肉球有淡淡清香？

肉球香味是細菌味？！ 下滑來看萌萌肉球的3大功能



毛孩的肉球構造大解密

主要由脂肪和彈性纖維組成，厚實又有彈性。又分為指球、掌球、足底球、手根球►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼按圖即了解毛孩的肉球啦！▼▼▼

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健康的肉球長怎樣？

1. 飽滿有彈性

2. 溫度適中 （38 – 39度）

3. 光滑有光澤

4. 氣味正常

這幾個是比較簡單的判斷點，當毛孩身體不舒服，肉球也會變乾燥、失去光澤喔～

肉球的3大重要性

1. 散熱排汗

肉球是毛孩唯一有汗腺的地方，所以毛孩緊張時，腳底會流汗喔！

2. 緩衝靜音

肉球厚實有彈性，幫助走路靜音，也能當煞車止滑

3. 幫助狩獵

肉球布滿神經，可以透過地面判斷獵物的方向

肉球怎麼保養？

1. 定期剪指甲 + 腳毛

腳底毛太長，就無法發揮止滑作用

2. 散步後洗腳

散布會帶回細菌，可以用濕紙巾擦拭腳底喔

3.避免太熱太冷出門

例如：夏天的柏油路、冬天的雪地

肉球有爆谷味？

肉球上的細菌會讓肉球有淡淡的香味～分別是：酵母菌、變形桿菌、微生物。不過這些細菌不會造成傷害，請不用擔心！

你也喜歡聞肉球的味道嗎？肉球對毛孩來說有很多重要的功能，記得也要好好保養喔！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】