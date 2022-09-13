日本貪吃法國鬥牛犬等食吹口水氣球被錄下　呆萌模樣擄獲網友歡心

日本一名飼主日前在社群平台IG上分享一段影片，內容是家裡的法鬥超貪吃，面對心愛的納豆，嘴角的口水會吹起一顆「大泡泡」，主人也在貼文中寫下「這是一顆納豆前的超大氣球」貪吃模樣擄獲大批網友的心。



從IG用戶@maru_2019322上傳的影片中可以看到，法國鬥牛犬「Maru」眼睛專注盯著前方，嘴角還有顆口水積成的大泡泡，泡泡旁邊還有口水絲不斷流下，看起來饞到不行。原來，Maru最喜歡吃納豆，面對喜歡的食物才會「垂涎三尺」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼率先睇Maru日常生活照，「大泡泡」影片在後！▼▼▼

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Maru貪吃到吹起泡泡的呆萌模樣被分享到網路上，吸引許多網友湧入留言表示「第一次看到這麼大顆的口水」、「隱藏不住情緒的樣子好可愛」、「太大了吧」、「口水瀑布」、「我也喜歡吃納豆。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】