日本三大可愛柴犬IG集結　其中一隻擁250萬粉絲　不私藏誠心推薦

說到汪星人界的霸主，肯定就是超人氣的柴犬了，呆萌的無辜大眼，再加上毛茸茸的蓬蓬捲尾巴，赤柴、白柴、黑柴通通都可愛，逗趣的性格，更是時常被拿來做成各種表情包。柴柴如果說自己是狗界第二，絕對沒有狗敢說是第一！

相信許多喜愛柴犬的人，Instagram上一定都追蹤了滿滿的柴犬帳號，今天《網路溫度計》就要介紹3位在IG上的日本超人氣柴柴，還沒追的快點追起來！



呆萌女孩柴：柴犬チャーミー（@shiba_charmy）

呆萌女孩柴：柴犬チャーミー（instagram@shiba_charmy）

+ 10

今年六歲的萌萌噠柴犬Charmy（チャーミー）是一個可愛的小女孩，天使般的笑容在IG上收獲許多粉絲，舉手投足間都散發著可愛的氣息。堪稱可愛代名詞的Charmy，平常最喜歡讓主人做「臉部按摩」，想看看Charmy軟軟的嘴邊肉嗎？快移駕到IG看個夠！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

表情包柴柴：柴犬だいふく（@daifuku_channel）

柴犬だいふく（instagram@daifuku_channel）

+ 10

超可愛的柴柴「だいふく」，擁有許多豐富的表情的牠，幾乎每一篇貼文都是一個表情包，逗趣的各種表情在IG上擄獲38萬粉絲。だいふく也是一隻超喜歡玩具的柴犬，IG貼文上總是可以看見牠叼著各式各樣的玩具，像是法棍、吐司、冰淇淋等各種形狀的玩偶，可愛的樣子讓人想買更多玩具送給牠！

超人氣柴明星：Marutaro（@Marutaro）

+ 10

接下來這位鐵定許多柴粉們都知道，在IG上擁有250萬粉絲的超人氣柴柴──Marutaro醬！圓滾滾的可愛身形讓人看了莫名有滿滿的幸福感，而Marutaro那張彷彿在對著你笑的燦爛笑臉，更是一眼就能讓人瞬間融化。需要可愛的笑容治癒嗎？快去逛逛Marutaro的IG吧！

延伸閱讀：

神人製作「色色柴犬卡冊」！破百張卡牌任你挑選 網：想辦不可以色色遊戲王決鬥

金鐘56／紅毯毛孩成焦點！視網膜帶柚子耍萌 網友惡搞狂喊：不可以色色

果然「廢柴」無誤！爽躺馬路當自己家 主人心累拉都拉不走

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】