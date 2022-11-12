遛狗鬆繩測智商　邊境牧羊犬秒止步　甚至拖回亂跑的傻傻哈士奇

邊境牧羊犬有狗界愛因斯坦之稱，是非常聰明的犬種，而哈士奇（雪橇犬）則是傻到出名，一名飼主同時飼養在光譜極端的這兩種狗，日常的行為馬上高下立判。



一名飼主用牽繩帶著自家養的哈士奇「阿奇」和邊境牧羊犬「灰灰」去散步，原本兩隻狗狗一前一後並肩前進，主人突然鬆開繩子，灰灰乖乖停下來等待，而阿奇則埋頭一個勁向前愈走愈遠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼遛狗鬆繩測智商：邊境牧羊犬vs哈士奇！高下立見～▼▼▼

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灰灰有點不知所措地前後張望一下，接著咬起自己的牽繩回頭交給主人，接著灰灰自己將頸圈掙脫，朝著阿奇的方向跑去，幫忙去叫牠回來；在嘗試和阿奇溝通了一下，最後乾脆身體力行，咬起阿奇的牽繩直接把同伴拖回到主人身邊，形成「狗遛狗」的場景。

網友表示：「以後讓邊牧遛二哈，超省事」、「灰灰：我是牧羊犬不是牧狗犬」、「學霸vs學渣的概念」、「二哈沒有衝刺跑走還肯乖乖回來就不錯了」、「和傻蛋住在一起邊牧整個操碎了心」。

這名飼主經常在抖音上傳灰灰和阿奇的日常影片，可以看見二哈和邊牧明顯的智商差距，例如其中一支影片顯示牽繩被電線桿卡住，灰灰一秒就繞到另一邊解套；而傻傻的阿奇則楞楞站在原地，令主人無奈地說你是真傻還是死倔？

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