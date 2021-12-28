雪橇犬｜二哈性格溫順友好　遇到小偷都搖尾歡迎　盤點9大優缺點

雪橇犬在狗狗中可以說是「傻」出了一種新境界、新高度，不過這也是很多人喜歡牠的原因之一，牠總是能給我們帶來不一樣的驚喜以及歡樂。



當然雪橇犬除了「傻」還有很多優點，同樣牠們也有著一些不好的特點，那麼我們就在此說說雪橇犬的優缺點有哪些。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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優點：

1.溫順友好。雪橇犬的個性很溫順，幾乎不會出現主動攻擊人類的現象。對於中國目前的狗地位，溫順友好的雪橇犬，能讓你和狗狗在周圍的環境中有一定的優勢，比較容易被接受。

2.活潑好動。雪橇犬喜歡玩耍，牠能不知疲憊的和你玩上幾個小時，多數情況是你累得吐舌頭，牠還意猶未盡，這所帶來的快樂，是無法用語言來形容的。

3.熱情。雪橇犬的熱情是無以比擬的，長期會以超快的速度，撞到你的腳上，然後舔你一身的口水。

4.很少吠叫。雪橇犬吠叫的時候很少，只會在一些特殊情況下，發出狼嚎的聲音，雖然晚上聽起來有點毛骨悚然，但是卻正適合了牠狼般的外貌，可能很多人還因此覺得是雪橇犬的本性。多數情況下，雪橇犬幾乎不發出聲音，還以為自己養了個啞巴狗。

5.比較容易接受其他的狗狗。雪橇犬的屬於群居類工作犬，和其他狗狗的群居，牠們更加不容易嫉妒，更加短時間的接受新夥伴。

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缺點：

1.神經質。雪橇犬都有一點神經質，特別是雌性雪橇犬。總是莫名其妙的做一些你崩潰的事情，比如走在馬路上突然啃完青草就開始狂奔，在屋裏到處亂竄然後開始原地打轉等等。你要有十足的心理準備，認為牠是正常地在「發神經」。

2.十足的破壞分子。家裏的任何東西，牠都會細心的幫你檢查N遍，以考究你的購買物品的堅硬程度。

3.極度自由散漫。一出門，雪橇犬就像被你虐待很久一樣逃離你的視線，一般喚回的概率在30%以下。建議養雪橇犬的朋友全部牽著溜，沒有十足把握牠不跑，千萬別鬆繩子，「撒手沒」的綽號就是給牠們起的。（意思是主人一撒手，雪橇犬就能跑得無影無蹤。）

4.不能護主看家。這種家夥敵友不分，可能會對小偷搖尾巴，以為是有人來陪牠玩，因此，較不適合看家。

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