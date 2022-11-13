有片｜黑貓聽到這特定聲音立即暴衝　極速飆車片段瘋傳令人笑翻

毛小孩的耳朵相當靈敏，有一點點聲音就會有反應。一名飼主表示家中的貓咪平常很喜歡玩耍，但只要一聽到某個聲音就會立刻暴衝跑走，吸引牠突然跑掉的聲音其實是自動餵食器所發出的機械聲，這樣的狀況屢試不爽，讓飼主不禁笑翻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼黑貓聞聲飆車暴走▼▼▼

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國外一名網友「u/dyssie1」在reddit論壇上貼文，表示家裡養了一隻貪玩的黑貓，平常牠很喜歡在家裡到處走動，也喜歡黏著貓奴玩耍。但黑貓有個奇特的特異功能，就是不管在家中何處，只要聽到個聲音就會立刻中斷正在做的事情並暴衝出去，那個吸引牠的聲音就是自動餵食器出糧食的聲音。

從網友張貼的影片中可以看到，黑貓正在抓貓抓板時聽到自動餵食器的給糧聲，立刻停止磨爪並衝向自動餵食器，甚至連睡覺的時候也不例外，只要自動餵食器一出貓糧發出聲音，黑貓總是會自動自發立刻停下手邊正在忙的事情，幾乎屢試不爽，讓貓奴直呼「我家貓咪根本是吃貨」。

影片貼出後吸引不少網友熱議，網友留言表示「我家毛小孩也是這樣，聽到開罐罐聲音立刻衝來」、「吃飯皇帝大」、「對貪吃貓來說沒有任何事情比吃飯更重要」、「只要是吃貨應該都懂，我自己聽到外送按電鈴也是這樣一秒跳起來」。

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