貓貓冷知識｜4個黑貓的神秘傳說　黑貓是吉利還是厄運的象徵？

黑貓是厄運的象徵😱？！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

下滑來看4個黑貓的神秘傳說！

▼▼▼即睇黑貓的神秘傳說▼▼▼

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黑貓其實很貼心？！

黑貓看起來很神秘，其實超級貼心愛撒嬌，喜歡待在奴才身邊。

黑貓其實是虎斑貓？！

虎斑是貓咪的特徵，不是品種，有條紋、斑紋都可以稱作虎斑貓。觀察看看～黑貓不一定是全黑，在陽光下，部分毛髮是棕色！所以也算是虎斑貓。

黑貓在日本是吉利的象徵！？

招桃花：單身女子養黑貓可以讓戀情更順利！

招財：黑色招財貓力量最大

各地黑貓傳說大不同

台灣：不吉利

老一輩認為白腳底黑貓，跳過屍體，屍體會爬起來。

中國：避邪鎮宅

屋子鬧鬼，會請黑貓在屋內走一走，幫助避邪。

古埃及：黑貓守護神

古埃及女神「巴斯特」是貓頭人身，夜晚會化身黑貓守護人間、趕走惡靈。

古意大利：死期將近

傳說如果看到黑貓躺在病人床上，代表死亡將近。

雖然黑貓有很多神秘的傳說，但其實都是愛撒嬌、親近人的貓咪啦！

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