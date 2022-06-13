貓貓冷知識｜4個黑貓的神秘傳說 黑貓是吉利還是厄運的象徵？
撰文：汪喵星球
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黑貓是厄運的象徵😱？！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
下滑來看4個黑貓的神秘傳說！
▼▼▼即睇黑貓的神秘傳說▼▼▼
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黑貓其實很貼心？！
黑貓看起來很神秘，其實超級貼心愛撒嬌，喜歡待在奴才身邊。
黑貓其實是虎斑貓？！
虎斑是貓咪的特徵，不是品種，有條紋、斑紋都可以稱作虎斑貓。觀察看看～黑貓不一定是全黑，在陽光下，部分毛髮是棕色！所以也算是虎斑貓。
黑貓在日本是吉利的象徵！？
招桃花：單身女子養黑貓可以讓戀情更順利！
招財：黑色招財貓力量最大
各地黑貓傳說大不同
台灣：不吉利
老一輩認為白腳底黑貓，跳過屍體，屍體會爬起來。
中國：避邪鎮宅
屋子鬧鬼，會請黑貓在屋內走一走，幫助避邪。
古埃及：黑貓守護神
古埃及女神「巴斯特」是貓頭人身，夜晚會化身黑貓守護人間、趕走惡靈。
古意大利：死期將近
傳說如果看到黑貓躺在病人床上，代表死亡將近。
雖然黑貓有很多神秘的傳說，但其實都是愛撒嬌、親近人的貓咪啦！
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