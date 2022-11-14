日本混血狗想主人陪玩　用妙計阻止出門　強行偷走這重要「物品」

對於鏟屎官來說，讓毛小孩看家絕對是很不捨的，但為了工作和生存，有時又不得不把牠們獨自留在家裡，但有些狡猾的傢伙，一旦意識到自己要看家，就會使出渾身乏術來阻止我們出門。日本有隻馬爾濟斯和博美犬混種彭太（ぽんた）為了阻止媽媽出門，牠想到的一個妙計…



彭太似乎知道媽媽化妝完的下一步就是出門，於是常常趁媽媽化妝期間干擾她，拿著玩具騷擾媽媽就好像在說，「別上班，陪我玩啦～」但是嘗試幾次發現行不通後，為了真正阻止媽媽出門，彭太直接採取強硬的手段…搶奪化妝品大作戰！搶後馬上躲進床底，因為牠非常清楚明白，躲在床下就不會被抓到，不過媽媽也不是省油的燈，馬上用出零食誘餌戰術！但是聰明狡詐的彭太完全不為所動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼彭太想用妙計阻止媽媽出門XD▼▼▼

+ 11

據了解彭太拿走的是一支眉筆，對媽媽來說眉筆是她化妝中很重要的工具，如果彭太拿走前有先思考再拿的話，那就真的太嚇人了，只是不管怎樣，彭太的戰略是非常成功的！看到這樣的表現，網友紛紛嚇到留言，「真的太聰明了吧」、「看來今天妳要用簽字筆代替了」、「如果是我家的狗可能已經中陷阱了。」

延伸閱讀：狗狗忘記自己長大 為消暑硬塞昔日小水箱 「擠到變形」還要堅持

+ 24

延伸閱讀：

16歲女遭「自家養的6隻大型犬壓身攻擊」！鄰居想救反被追咬

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】