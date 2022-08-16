3狗狗擁五星級臥室更有專屬床鋪　香甜睡姿網民羨慕：過得比我好

現在年輕人對毛小孩的照顧程度，已經跟自己親生小孩有得比了。前幾天國外網友就曬出自己家中三隻比特犬睡前模樣，奢華待遇讓不少人驚呼，「狗都過得比我好！」畢竟不是所有家庭都能提供孩子一個獨立的房間呢～



影片中可以聽到馬麻與牠們的對話，「晚安女孩們～馬麻來關電視囉！明天早上見。」道晚安的過程中，可以看到所有狗狗都躺在自己的床上，疲倦的窩在棉被裡，而且每隻臉上都寫滿幸福和心安感，這超溫馨的畫面也讓網友讚嘆，「牠們過的也太爽了吧！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪星人有個5星級的家，網民表示：只有羨慕。

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雖然幫狗狗準備私人空間，可能超出普通家庭的空間運用和金錢預算，但在獸醫團隊創立的網站上《Preventivevet》強調幫狗狗準備私人空間的重要性。網頁中指出，讓寵物擁有避風港可以幫助牠們應對壓力，即使沒有恐懼或焦慮，牠們也可以有一個放鬆空間。

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