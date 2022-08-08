替懷孕母狗拍照　牠腳邊突然多出一隻小狗B　網民急呼：快去接生

能想像自家愛犬身邊突然冒出一隻小奶狗嗎？美國一名飼主先前於網路上分享毛小孩生產的一瞬間，當她想幫懷孕狗狗波比（Poppy）拍照時，沒想到下一秒身邊竟出現1隻剛出生的小奶狗，嚇得她立刻放下手機，趕緊幫波比接生。



TikTok帳號@carterandthepupsy近日貼出一則短片，懷孕的波比在戶外散步過後，回到家便慵懶地坐在椅子上休息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

相信這隻狗狗已是多個孩子的媽媽，牠還能邊拍照邊生小孩呢？

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正當飼主幫牠拍照時，1隻小奶狗當場在飼主眼前現身，讓飼主看得目瞪口呆，生產的過程就這麼剛好的記錄至手機中，不過令飼主驚訝的是，波比全程的表情都超淡定，好像一點感覺都沒有一樣。

波比生產的影片至今吸引了7百多萬人的點讚，網友開玩笑說「這隻剛出生的狗狗可以取名叫『椅子』了」、「狗狗的表情看起來跟主人一樣困惑」、「這是狗狗給你的驚喜」，還有人說「我看到血跟液體都流到椅子底下了」、「地板上有血」。

飼主指出，幸好有發現剛出生的小狗狗，否則椅子上擠不下所有狗寶寶，波比隨後又生下了6隻小狗，生產過程相當順利。其實這名飼主平時就與動保救援組織合作，致力於幫忙流浪動物，協助中途毛孩並提供牠們一個暫時的居住地，波比就是其中之一。

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