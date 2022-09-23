盤點日本5個人氣秋田犬IG帳號　讓毛孩的呆萌笑容療癒生活壓力吧

說到日本犬，除了大家熟知的柴犬外，秋田犬也一樣擁有超高人氣！雖然兩者乍看之下外型有點相似，但是相比之下秋田犬耳朵比較厚、五官更集中，體型更是比柴柴大上許多，而且因為秋田犬源於日本東北部，所以他們的毛髮又長又蓬鬆，擁有極佳的禦寒能力，也是日本常見的犬類，以下就來和大家介紹5個在網路超人氣的秋田犬IG帳號！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



1）jiro@akitainu_jiro

jiro最喜歡把頭靠在主人的腳上，讓主人幫他做臉部按摩，看著看著也覺得心情都跟著他放鬆了起來！而且jiro標準的大長腿和甜甜圈尾巴，完全是標誌性的秋田犬經典款！

+ 6

2）柳田ボブ@yanagida_bob_akita

兩歲的小男生柳田ボブ有一對極具特色、和蝴蝶犬一樣的長毛耳朵，還有又蓬鬆又長的毛髮，是否像極了各位身邊髮量十足的朋友？真是讓人羨慕啊！不禁讓人好奇飼主每個月要花多少錢幫他護髮美容！

+ 6

3）ゴン太/寅次郎/こと@akitainu_gontora

住在秋田的ゴン太、寅次郎、こと三兄妹經常搭著主人的車一起出遊，有這麼可愛的乘客真是一件幸福的事！和他們一起生活的還有一隻松鼠狗跟小橘花貓，三個大塊頭和兩個小可愛的身高差實在是太萌啦！

+ 6

4）chobi@chobi_akita_dog

說到秋田犬和柴柴的差異，還有最特別的一點是秋田犬多了虎斑紋這一種毛色！四歲的chobi就是一隻漂亮的灰褐虎斑秋田，不論是玩耍時淘氣的模樣，或者是睡眼惺忪一臉小迷糊的時刻，都讓人想抱緊處理！

+ 6

5）fubuki/akari/seiran@fubuki_akita

fubuki、akari、seiran是二赤色一虎斑的吸睛組合，主人經常分享他們排排站等待零食的可愛畫面，三個可愛女生的笑容無人能抵擋！

+ 6

以上是推薦大家的5個秋田犬帳號，喜歡的朋友不妨也追蹤他們，為平常充滿壓力的生活注入一點療癒的能量吧！

延伸閱讀：狗狗排行榜｜日本票選最受歡迎犬種 柴犬、貴婦狗、哥基齊齊上榜

+ 24

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】