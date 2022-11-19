身體殘障主人首次站起來走路　輔助犬雀躍蹦跳　溫馨場面感動眾人

有些狗狗能通過訓練，變成幫助人類的工作犬或是治療犬，雖然對於治療犬而言，主人康復牠意味著要失業了，但對於單純的狗狗來說，只要看到我們是好的開心的就足夠了。



國外有隻肢障輔助犬派波（Piper），第一次看到多年坐著的媽媽靠自己站起來…那替媽媽開心、雀躍的模樣融化一票網友，紛紛哭著表示，「太感動了吧！」

派波的媽媽患有低血鉀症週期性麻痺（HOKPP）那是一種遺傳疾病。根據美國國家醫學圖書館（NLM）的資料，這會導致肌肉無力症狀的發作，通常始於兒童或青春期。大多發作的時候，甚至連手、腳都不能移動，而且期間還會十分虛弱或癱瘓，通常持續數小時至數天。有些人可能每天都會發作，但也有人是每週、每月或很少才有一次。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼媽媽首次站起來走路，派波開心到跳起來～▼▼▼

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媽媽表示，派波是被訓練來減輕她的痛苦，從基本的開門、撿東西以及有緊急狀況時和別人求救，她說，「有派波在我身邊，我很放心，每次都是牠為了幫助我去學新技能，現在我也要為派波邁出的第一步，沒有牠，我甚至不知道我會變怎樣！」

這影片感動了許多人，不少網友紛紛落淚表示，「真替你們兩個高興」、「你們之間的愛我看的出來」、「雖然牠很興奮，但牠也沒有粗魯的撲上去，太聰明了。」

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