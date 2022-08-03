金毛尋回犬趁沒人在家趴這位置　監視器錄下一臉超爽：爸平時不許

不知道各位鏟屎官是否會在意單獨在家的毛小孩，近年來，越來越多飼主會購入寵物攝影機來觀察寵物在家的情況。



日本一位推主就分享當他出門時，透過攝影機看到調皮的黃金獵犬在家無法無天，讓他又好氣又好笑地說，「看來我不在家，牠很開心呢！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

究竟這隻金毛尋回犬，趁著家裏沒人時趴了在什麼地方，竟然會露出這麼開心的笑容。

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推主表示，當天他想確認獨自在家的金毛尋回犬小丸（まる）會不會寂寞，便打開攝影機確認，沒想到映入眼簾卻是爽趴在餐桌上的小丸，似乎是桌子冰冰涼涼的很舒服，在上面一邊伸展後腿、一邊放鬆，也可能是因為把拔不在家所以才試著做一些平常不能做的動作。

這意料之外的景象讓推主瞬間笑了出來，不知道該生氣還是要忍耐，天真的小丸不知道自己做的事情不僅被把拔發現，還被分享給很多人看，許多網友紛紛表示，「家裡沒大人的樣子太可愛了」、「放鬆的身體和天真的眼神」、「太自由了吧。」

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