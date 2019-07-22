【治療犬】你的狗狗合資格當治療犬嗎？一文看清牠們的工作

因為國內治療犬比較少，每次聽狗主人說起治療犬，她們都覺得治療犬是非常厲害的狗狗。事實上，治療犬並沒有導盲犬辛苦，而是差了很多，但也是很受人尊敬的服務犬。

甚麼是治療犬？

治療犬不同於服務犬和情感支持動物。在被有需要的人收養之前，服務犬從小要接受嚴格的教育，學會執行複雜的指令。情感支持犬不需要專門訓練，但是患者必須獲得醫學證明。治療犬跟著兩個完全不一樣，治療犬通常和訓練牠們的主人在一起，和主人是一個小組的。經過培訓和認證後，主人和狗狗要一起去療養院、醫院、學校和其他機構，進行短期治療。年輕、社會化程度高、健康友好的狗是成為治療犬的最佳人選。成功完成行為課程後，主人可以向治療犬組織申請註冊，完成所需的訪問次數，然後獲得正式的治療犬稱號。

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怎樣的狗可以成為治療犬？

根據美國養犬俱樂部的說法：治療犬候選應該天生冷靜，對陌生人友好。牠們還需要接受良好的基本服從訓練，能夠輕鬆適應噪音、地方、氣味和設施。治療犬組織還要求治療犬保持健康，定期進行健康檢查，並且在治療之前都要精心梳洗、清潔和刷牙。任何品種的狗都可以成為治療寵物。但狗狗必須要很喜歡和人在一起，並會因此感到快樂。牠還要能夠保持放鬆，不會因為陌生人事物的出現而受驚。有些狗喜歡跳起來歡迎主人，但是因為治療犬有時需要陪伴身體比較脆弱的老人，所以不能是會撲人的狗狗。這種對天性的要求，一方面是為了讓有需要的人得到更好的幫助，另一方面也是對狗狗的愛護。如果狗狗不是天性中就自主自願地喜歡去陪伴他人，那麼這個過程對於牠們自己也會很難熬。

治療犬候選應該天生冷靜，對陌生人友好。（Bruno Cervera/Unsplash）

治療後狗認證

通過AKC的標準治療犬認證需要50次治療，只要每次訪問進行仔細記錄，包括來自每個訪問機構的員工簽名即可。你的認證機構可以提供各種課程，來幫助狗狗發展治療技能，定期的治療訪問將幫助狗狗把這些技能應用起來。通常，病人只是需要一隻寵物平靜地和牠們坐在一起，提供支持就行。有了AKC治療犬稱號後，狗狗可能會更受歡迎，並可能會被邀請加入一個當地治療犬團隊。如果主人想要更高級別的稱號，可以繼續挑戰：高級（100次治療）、優秀（200次治療）或傑出（400次治療）。然而，這些完全是可選的，不會影響寵物練習治療的機會。

治療犬會去哪裏工作？

醫療設施是治療犬受歡迎的地方，療養院、醫院、康復設施和診所是治療犬回去的地方。教育項目也經常邀請治療犬，之前美國發生校園槍擊案，之後一年裡，就有數十隻治療犬進駐學校，對學生進行心理治療。一些機場現在也會治療犬，幫助一些趕路的行人放鬆下來。這樣看來，其實治療犬對狗狗天生的性格有更大的要求，需要牠們真正喜歡和人相處。牠們不需要像導盲犬一樣完全為主人付出一切，在自己開心的情況下，跟別人相處就行。

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