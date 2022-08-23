19歲愛犬去了彩虹橋　她花38萬複製了這個家人　堅定表示：不後悔

2018年，生活在上海的玥玥，撥了一通「價值38萬（人民幣）」的電話。確定要給陪伴了自己19年的小狗妮妮進行克隆（複製）。在她之前，國內的克隆犬大多為警犬、明星犬或是醫用犬，她則走上了一條不同的道路：克隆被她視為「家人」的妮妮。

2019年，這則「獨居女孩花38萬克隆愛寵」的新聞爆火網絡，隨之而來的是絡繹不絕的好奇、支持、質疑、批評。今年上半年，一條拜訪了玥玥，與克隆犬妮妮一起生活了一天。

玥玥說，3年以來她不後悔這個選擇，但也經歷了比想象中更多的爭議——來自家人、陌生人以及網絡。

我們以郵件的形式採訪了國內外相關專家，試圖去了解持續發展克隆這項技術的意義。廣義上，人類是否已經成為自然選擇的一部分？

狹義上，選擇克隆愛寵，究竟是一種合理的愛還是一種執念？……

撰文 陳薇沁

責編 陳子文



01-「我跟火化的人說，牠要去做克隆了。」

我們敲門的一瞬間，就聽到兩隻小爪子在撓門，這種迫切的歡迎顯得格外可愛。開門後，妮妮迅速地跑來，細緻地蹭了蹭每一個人，見到陌生人也不叫喚，反而在腳邊打圈圈。

我下意識的想法是「會不會因為牠是克隆狗，所以格外乖？」而後，這種觀點又被主人玥玥給否認，「小妮妮的性格完全繼承了老妮妮，溫順粘人。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

用複製技術將愛犬重新帶回到她身旁，但牠真的是牠嗎？

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三年前，居住在上海的玥玥選擇將已經19歲的寵物犬妮妮進行克隆，牠成了中國第一批克隆犬。在老妮妮的後腿上提取一塊指甲蓋大小的皮膚，牠壽終正寢後，一隻帶着同樣基因的小妮妮又重新回到了玥玥身邊。國際上，迄今為止共有三個國家支持商業寵物克隆——韓國、美國和中國。在中國，每年有大概20多隻類似妮妮的克隆犬出生。

目前，寵物克隆機構除了提供克隆，還有液氮保存寵物細胞、寵物基因檢測等業務，還計劃克隆名品馬甚至瀕危動物，未來考慮使用人工智能，將原寵物的記憶移植到克隆體上。

在老妮妮將近18歲的時候，玥玥收到了牠的體檢報告，各類器官都有一些衰竭的症狀，預示着或許在幾個月內，牠就即將離開這個世界。

「但牠陪我經歷了從青春期走向成熟，我還沒做好迎接死亡的準備。」

2018年，玥玥忽然想起一則國際新聞，美國歌手芭芭拉·史翠珊克隆了陪伴自己15年的愛犬Sammie。重新翻找這篇報道後，她發現了這樣一個故事：Sammie生前有一個小習慣，開心的時候會匍匐走路，前兩爪貼地，後腳還是站得高高的。而當史翠珊去接克隆小狗時，牠們（總共有3隻）正以同樣的姿態向她跑來。

當時，她就立刻打電話給做這場手術的韓國機構，問到的價格是10萬美金，「我就覺得有點貴，百度一查發現寵物克隆2017年開始就在中國合法了，打電話過去，報價是38萬，我覺得太棒了，這是我的最後一根稻草。」

收到來自寵物醫院的病危通知後，玥玥聯繫了寵物克隆機構的獸醫，她仍然記得當時醫生只是輕輕提取了很小片的皮膚，放在了保存液裏，傷口連血都沒有出。一個星期後，機構反饋提取得很成功，活細胞很多，隨時都可以進行克隆。

8月，妮妮走的那天是一個早上，十幾秒大口大口呼吸，玥玥忍着眼淚將牠放在陽光底下，輕輕撫摸着牠，「姐姐真的很愛你，謝謝你陪我這麼久，希望你能再回來。」幾秒後，她感覺到妮妮安心地走了。

當天，她就給機構打了電話，「可以了，你們做吧」，然後聯繫了火化的人送老妮妮走，「車上我還跟火化的人說，牠要去做克隆了。」

帶着悲傷的情緒，她前往雲南支教。當時她使用克隆的事第一次被曝光，不斷有記者給她打電話，她每天下課後就坐在操場上，重複講述着妮妮是如何死亡、取活細胞，也包括38萬花光了自己全部的積蓄。那段時間她情緒起伏很大，也曾有在網路上被人肉的經歷。

3年以來，玥玥越發覺得克隆真的就是一場完整的複製：小妮妮的眼睛上有一個大的血管，和老妮妮的胎記在同一處；叫聲的音調都是輕柔活潑的，頻次都一樣（狗的叫聲和人的聲音一樣都是千變萬化的）；尤其是在每個深夜，牠都會用背拱到一個和玥玥身體曲線無縫貼合的狀態才睡下，這是老妮妮才有的習慣呀。

「牠每天躺在我身邊呼吸、打呼、叫喊、雀躍，我知道牠不是原來那一隻，但是百分之百肯定的是分離焦慮和離世焦慮是真的被取代了。」

02-寵物克隆，伴隨著代孕、早衰、第二隻半價

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殘酷的是，我們無法忽視克隆中存在的「代孕」現象。克隆是一種無性繁殖，工作人員從成熟的母犬體內衝出成熟的卵子，在體外去核，再將胚胎移植回代孕犬的子宮內。

且就目前的技術而言，克隆過程是不完美的。克隆技術的初期需要分別從代孕犬身上提取30-45個卵母細胞，每次實驗都至少需要2-3條代孕犬同時代孕，保證成功率。

比格犬因為抗病能力強，親和度高，從而成為了國際上認可度最高的實驗犬。根據規定，每一隻實驗犬一生只能做一次代孕媽媽，但即使完成了自己的使命，這隻代孕媽媽仍然要繼續她的「藥物實驗」使命，這也一直為國際動物保護機構所垢弊。

玥玥曾因出差的機會，見過一次妮妮的代孕犬，那時候小妮妮還在代孕犬肚子裏。

乾淨的實驗室裏，養着一隻隻乖順的比格犬，玥玥在工作人員的帶領下，看到代孕妮妮的比格犬。牠安靜地窩在籠子裏，更像是實驗品，玥玥戴好消毒手套，把手伸進籠子裏，牠就伸過頭，窩在她手上。那一刻，她感受到了自己的自私。

工作人員還補充說，對於喜歡養純種狗的人，他們或許不知道所有的純種狗都經歷了「衝卵」這一步，和克隆的過程是類似的。

同時，因為狗是多胎動物，一隻代孕犬生出幾胎並不稀奇。絕大多數情況，實驗室為了控制成本，保證成功率，會刻意多克隆幾隻。

這場講求成功率的實驗裏甚至還涵蓋着價格遊戲，不同的機構會給予不同的套餐，比如說「第二隻半價」或者「一開始就簽好合約，將所有生下來的小狗都帶走」，克隆犬主人面對的是一個比他們想象中更復雜的生命選擇。

拿玥玥的克隆來舉例，工作人員在確認細胞活性後，勸解她由於妮妮是老年犬，所以會有兩隻比格犬同時進行代孕，未來她有可能會迎來兩隻「妮妮」（但工作人員也跟她強調，細胞活性和年齡沒有直接關係）。

遺憾的是，玥玥離開後不久，就收到了工作人員的訊息：其中一隻比格犬體內吸收掉了胚胎，也就是流產了。最終，只有一隻克隆犬來到了她身邊。

另一個克隆犬主人文雅的小狗米米因意外去世，她選擇了一家韓國的克隆機構，最終代孕犬生下了兩隻小狗，機構也給了她一個選擇：是否都帶回家？雖然一開始文雅只想得到一隻克隆犬，但她無法想象另一隻會在未來經歷什麼，最終還是選擇兩隻一起抱走。

而在科學界，寵物商業克隆也遭受到質疑，主要是因為克隆體的「早衰」。是不是經過克隆的動物，都活得更短？

其中最有名的事例就是世界上第一隻克隆羊多莉，牠僅活了6年就去世了，是一隻正常綿羊壽命的一半。牠的存活更像是一種生命的延續，而不是生命的開始。

據香港中文大學副教授李天立所說，用於克隆的細胞越年輕越好（給多莉提供基因的母羊為6歲），用有一定年齡的本體細胞進行克隆，新的生命更易短壽、並存在缺陷。對此，為玥玥提供克隆服務的工作人員解釋，細胞有「重編輯」能力，可以恢復如初。且多莉只是一個個案，多莉有4隻克隆後代，根據刊登在《自然》雜誌上的研究結果，這4隻克隆羊和其他同齡的綿羊一樣健康。

迄今，沒有科學家可以就「克隆是否會導致早衰」給出明確可靠的結論。

延伸閱讀：帶黑白柴犬散步遇上分叉路口 互相角力最後因這事乖乖回主人身邊

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03-引發熱議：人們關心的是倫理還是錢？

相比3年前，如今網絡上對於選擇寵物克隆者的聲討愈發激烈。

「克隆寵物又沒法複製牠的記憶，自作多情」

「人代孕是非法的，動物代孕卻能用來盈利，真殘忍」

「有38萬幹什麼不好，為什麼不省下來用在未來孩子的教育上，或者是父母的養老上？」

最多的評論就是「沒有什麼必要」。



玥玥也思考過，寵物的記憶是無法複製的，代孕犬很可憐，而且費用很貴，也可以去領養一隻。但做決定的當下，她最迫切的考慮是「無法失去」，沒有比克隆更好的方法可以留住牠了，並且這件事是合法的，她花的也是自己賺的錢。

其實玥玥父母家的兩隻狗都是領養的流浪狗，老妮妮也是領養的。在聊到工作狀態時，我們意外得知她每年都會去雲南進行支教，今年已經是第8年了。玥玥很少主動跟別人提這些事，覺得這像是故意去顯得像個好人，「但我只是一個普通人」。

在採訪的過程中，她反問了一個有些荒誕的問題：你說大眾關心的到底是倫理，還是錢？

38萬，她幾乎花光了所有積蓄，包括在低點拋售的幾隻股票。剛開始，她甚至還騙父親說「只要2萬」，後來她的故事上了新聞，父親才知道了真相。

「父母認為我是亂花錢，上一輩的人是絕不會將錢用在這事上，他們可能更願意用38萬買輛車。」

一些陌生人也會來「教育」她。一次一位不熟悉的阿姨說，她也養狗但絕對不會做克隆。「我就問她，那如果做一次100塊錢呢？她回答，那我當然做呀。後來我就發現，身邊95%的人在意的不是倫理的事，是錢。」

但在她看來，車、房或是別的投資都沒有妮妮重要。「38萬克隆了一隻狗，如果是拯救了你的精神，是不是非常值？」

04-科技狂飛的規則改寫：是對還是錯？

拋開以人類情感為出發點的寵物克隆，這項技術本身，更大的前景在於動物實驗。

比如為了研究人類的阿爾茲海默症，便需患有阿爾茲海默症的動物進行實驗，以前患這種特定病症的實驗動物數量少、實驗時間十分緊張，有了寵物克隆技術，便可解決這一問題。

長得一模一樣的克隆犬正在代替人經歷痛苦，作為解決人類重大疾病的一環。

一位匿名者告訴一條，他曾參觀過一間國內頗具規模的寵物克隆實驗室。一個透明的大房間裏，有一群特殊的自閉症比格犬，數量近百隻。把牠們放在跑步機上，牠們會一直奔跑，直到筋疲力盡，牠們成為了研究自閉症的最佳「控制變量」實驗體。

2018年初，中國科學院神經科學研究所終於攻克難關，成功培育出世界上第一隻體細胞克隆猴「中中」。這是與人類最相近的靈長類動物，成為非常有用的動物模型，進一步用於研究人類疾病。

這條新聞下，熱情高漲的網友積極點贊。

著名靈長類動物學家德·瓦爾（F.deWaal）曾提出，我們不應該將人性作為一切的評判標準，真正的同情，不是以自我為中心的。

而如今，動物克隆、基因編輯科技的發展，似乎在與之背道而馳。

2018年，一位英國寵物克隆公司創始人Tullis Matson率先開始了反思——寵物克隆是否能不僅僅是為了人類的利益，更是為了全世界所有物種的利益呢？

根據聯合國的預測，未來的幾十年內將有100萬種動物從世界上消失，包括我們還能見到的黑犀牛、非洲象、蘇門答臘虎……因此，他打算利用現有的技術將珍惜動物的DNA保存下來，在未來牠們面臨滅絕危機的時候，用更先進的克隆方式將牠們帶回來。

為此，他將公司的研究團隊重新調整，在全世界各地收集珍稀物種的樣本（每月蒐集約30種，目標收集100萬種瀕危動物DNA）。為了保證物種多樣性，每種動物都有50份樣本，被存儲在名為Nature』s Safe的超低溫液氮箱裏。

這些物種樣本，正登上這艘駛向未來的諾亞方舟。

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