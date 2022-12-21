貓貓冷知識｜貓咪吃相差的3大原因　建立主子的餐桌禮儀可這樣做

世界上只有兩種貓，一種是吃相優雅端正賢淑，另一種是狼吞虎嚥、蝗蟲過境、屍橫遍野(?)後者是天性太毛躁、還是後天教育失敗呢？



毛編家有隻橘貓，剛被領養時總是搶別隻貓的東西吃，搶吃不打緊，吃不到就打翻......真的是史上吃相最難看!!!!!►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓貓吃相差的3大原因

護食行為

保護食物是動物的天性，而曾經流浪或多貓環境中的弱勢貓，會因為擔心食物不足，而強化護食行為。當他們發現食物時，會將食物叼去安全的空間慢慢享用，也因此把食物殘渣弄得到處都是了。

食碗過深

貓咪的鬍鬚佈滿敏感的神經細胞，若鬍鬚觸碰到碗緣，不舒服感可能導致他無法從容進食，所以貓貓便選擇將碗中食物撥出碗外，再開始食用。

肚子太餓

有時兩餐間隔時間太長，貓貓一看見食物便狼吞虎嚥、急著填飽肚子。有時吃太快，甚至會嘔吐或反芻，把餐桌弄得一塌糊塗。

如何建立貓貓的餐桌禮儀？

安心的用餐環境

護食行為好發於環境干擾因素多的時候，建議在用餐時，降低環境聲音，必要時甚至可以讓貓貓在獨立空間用餐。讓他知道所有的美食都能安心獨享，漸漸得也會放慢吃飯速度了。

符合貓體工學的餐具

口徑較寬的深盤，是調整貓貓飲食習慣的好幫手。除了貓貓的鬍鬚可以自在展開，因為食物平鋪在盤底，貓貓不會一口吃太多，因狼吞虎嚥的嘔吐狀況也會減少。

定食定量好習慣

貓咪的時間觀念很強，養成固定的用餐時間，能讓貓貓不擔心餓肚子，也能讓身為奴才的我們，不在半夜被餓貓吵醒喔！

最後提醒毛爸媽，不要養成邊吃邊玩的壞習慣喔！這樣不只可能導致毛孩的個性變得毛躁，還有可能影響消化呢！該吃飯的時間，就安安靜靜乖乖吃飯吧！

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