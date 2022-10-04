貓貓冷知識｜貓咪尾巴的2種尾型　「麒麟尾」在日本是福氣象徵？

貓咪尾巴不同的擺動方式，可以了解貓咪當下的心情與情緒，尾巴除了可以是溝通工具以外，還可以看出哪些秘密呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：凱倫兒／滔客



▼▼▼貓尾巴的2種尾型▼▼▼

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〈尾腺分泌不正常〉

又俗稱 - 公貓尾，大都發生在未結紮的公貓身上，因為公貓的雄性激素導致腺體分泌不正常，會出現以下徵兆：

1）尾巴油油黏黏的，很像沾到油，有些會呈現黃黃的顏色。

2）有掉毛的情況，尾巴會光禿禿的一塊，毛都掉光光。

3）掉毛地方有許多黑黑粉刺。

4）皮膚紅腫



如果發現家中未結紮的公貓尾巴有上述情形，可能是公貓尾，初期發現通常只要勤加清潔整理，可以將該部位的毛剃光讓皮膚透氣，避免感染更嚴重造成其他皮膚炎，症狀就會減緩許多。但是最好的根治辦法還是結紮，因為結紮後可以減少雄性激素分泌。

〈麒麟尾〉

有些貓咪尾巴會呈現短短的、閃電形狀或是倒鉤，都是俗稱的麒麟尾。這是一種基因突變的結果，導致尾巴出現不同的形狀，不過這並不影響生活與健康。

而且在日本，麒麟尾跟黑貓都具有招財招福的象徵喔！

有名的麒麟尾品種有日本短尾貓跟曼島貓。

日本人認為短尾貓會招來好運，尤其是三花的顏色，有名的招財貓也是由日本短尾貓所發想出來的。回朔到17世紀之前，日本短尾貓是上流人士所飼養的貓，直到當時的的天皇下令要把所有的貓野放出來捕捉老鼠，此品種才大量在日本出現繁殖。直到1968年有美國人將日本短尾貓引進美國，此品種也在1968年得到CFA的認證。

曼島貓是源自於位在英格蘭與愛爾蘭之間的島嶼-曼島，關於曼島貓有一個有趣的傳說，相傳他是最後跳上諾亞方舟的動物，所以尾巴在關門的那一剎那被夾斷了。

根據尾巴的狀況，曼島貓又分為四種



1）無尾貓Rumpy - 完全沒有尾椎

2）短尾貓Riser - 脊椎末端還有一點點軟骨

3）殘尾貓Stumpy - 有大約1-3節尾椎跟一小段尾巴

4）長尾貓Longy - 一般長度的尾巴



一般貓咪正常會有20根脊椎骨，然而殘尾貓只有1-3節，如果又將兩隻無尾貓在進行配種，將會有更嚴種的基因突變，俗稱曼島貓症候群，嚴重會導致沒有辦法自己大小便，而小貓的壽命也很難活過四個月。

雖然短尾貓沒有辦法透過尾巴的擺動，了解當下貓咪的心情，不過依然可以觀察鬍鬚及耳朵來了解貓咪的想法。但最重要的還是用心跟牠相處，相信不用言語的你們一樣可以心有靈犀。

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