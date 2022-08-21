貓貓冷知識｜主子對你眨眼是信任表現　貓咪瞳孔的秘密你知多少？

你有看過貓咪對你眨眼嗎？為甚麼貓咪瞳孔會放大縮小呢？快下滑來看貓咪瞳孔的秘密！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼即睇貓咪瞳孔的秘密▼▼▼

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原因 1：光線影響

在強光環境中，瞳孔會收縮，避免過強的光線傷害視網膜；黑暗中則會將瞳孔放大，收集更多光線，有助於提高夜視能力，幫助貓咪捕捉獵物喔！

原因 2：情緒影響

情緒波動大的時候，腎上腺素的分泌，會刺激瞳孔急遽放大喔！可以搭配情境和貓咪的肢體語言，判斷主子現在的心情喔～

貓咪眨眼是因為信任你？

在充滿危機的野外，貓咪不會隨意閉上眼睛，所以當貓咪放心戒心對你緩慢眨眼，就是信任你的表現喔！這種平穩地眨眼又稱為「貓吻」，你也可以試著緩慢眨眼，看貓咪會不會回應你喔～

甚麼！？忍者會用貓眼看時間？

在古代中國、日本都有用貓眼讀時間的記載喔！古時候科技不發達，先人發現貓咪瞳孔會隨時間改變收放，便開始以貓眼來取代時鐘。

你看過貓咪對你眨眼嗎？那是信任你的表現喔！觀察看看主子的瞳孔吧，猜猜他現在的心情。

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