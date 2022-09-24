貓貓冷知識｜貓咪折手手的3個原因 主子折手是信任你的表現？
撰文：汪喵星球
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▼▼▼即睇貓咪折手手的3個原因▼▼▼
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原因 1：冷冷想保暖
貓咪平常是透過肉球來散熱，在感到寒冷的時候，會把手手壓在身體下、避免熱量散失。
原因 2：不想被打擾
很多毛爸媽喜歡戳貓咪的肉球，如果貓咪不想被打擾，也可能會把手手收起來。
原因 3：信任你的表現
把手折起來的姿勢不利於逃跑及狩獵，當貓咪在你面前折手手，代表他覺得在你身邊沒有危險、深信你不會傷害他喔！
狗狗也會折手手嗎？
也有少數狗狗會折手手！除了想保暖，也有一種說法是：因為跟貓咪長期相處，才學會折手手的啦！
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