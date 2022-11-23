橘貓學長社死現場　頭被卡住還遭圍觀拍片　喵：別分享我黑歷史！

這是一隻生活在陝西一所大學裏的橘貓，經常受到同學們的照顧。



最近，有同學發現牠的頭被卡住了，卡在小賣部集裝箱的底部位置。動彈不得......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直擊橘貓學長社死現場！

+ 9

圍觀的同學越來越多，大家都在想辦法，怎麼才能把貓咪救出來。

嘗試用肥皂水當潤滑劑，希望把貓貓的頭拉出來。一開始這個辦法起到了一點效果，可以拉出貓咪的耳朵。

但再往外拉時，貓咪就疼得大叫起來。嘗試了好多辦法都沒救出貓，實在沒有辦法了，大家只好求助消防。

很快，消防員帶着專業的工具來到現場，十幾分後就救出了貓貓。

被救的就是牠，校園橘貓學長。感謝同學們和消防員的熱心相救，貓貓你可長點心吧，以後不要亂鑽了！

貓咪們總是時不時就出個糗，被兩腳獸拍下來，真的很丟貓臉誒。

盤點貓咪出糗事件，貓臉盡丟！

+ 32

還好貓咪不會上網啊，不然感覺以後都沒臉見貓了。

哈哈哈哈哈哈......

延伸閱讀：俄羅斯貓咪胖成一團肉球 被質疑故意過度餵 主人急發文喊冤枉

+ 18

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】