養了8年貓咪遭鄰居強行撿去拒還　要價2萬贖回　原因竟是這個……

誰來幫我評評理，我家孩子丟了，被鄰居撿到養了一段時間。鄰居卻拒絕還，還説她家貓喜歡我的孩子，不想還。要還也可以，要求我支付2萬塊錢更換孩子弄壞的傢俱！



其實故事的主角不是孩子丟了，而是貓丟了。前段時間，西安網友@秋先生 因車禍住院了，期間他養了8年貓褲衩自己開窗出去了。

因為自己家住一樓，有個院子，褲衩經常自己在院子裏玩。這次沒想到走丟了，網友説：「過了好幾天貓一直都沒有回家。」

後來從物業羣得知，自己的貓是被鄰居發現後撿走了。網友開始找鄰居溝通，想要回自己的貓。但，令網友沒想到的是，鄰居居然拒絕歸還貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪遭鄰居強行撿去拒還，要價2萬作賠償。

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鄰居稱：這貓我們養了一個月，孩子太喜歡捨不得，養出感情來了，想把貓留下來自己養。

網友説，自己可以出飼養費和感謝費，這貓養8年了，儘管寵物不能跟人比，但褲衩對自己來説就像孩子一樣親。

網友沒放棄，又發了一條長微信過去：

而且褲衩已經快9歲了，畢竟是老年貓了就有些擔心牠的身體，還是自己養會比較放心，希望鄰居能歸還貓咪。

結果鄰居回了一句：那你走法律程序吧！

更是絲毫不退讓：你家貓在我家裏不僅弄壞了傢俱，打碎了花瓶，還抓爛的地毯......你要想要回去，先打2萬塊錢買新傢俱！！

網友一看，溝通無果，自己也不會把養了8年的貓咪拱手讓人：「就是説，他們想養我的貓，不是因為喜歡，只是因為他兒子想要。目前已經報警處理。」

看到新聞帖子的網友們大部分比較氣憤，眾説紛紜：

「這跟拐走人間愛小孩有什麼區別？」、「支持貓主人要回自己的貓！」、「這就好比，兒子被鄰居撿走拒不返還，不是因為喜歡，而是因為鄰居家的寵物想要。」、「撿了人家貓不還，這屬於侵佔他人財物！報警！」

也有網友説，貓是應該要回來，但該賠償的也要賠償。

賠償是必須的，畢竟在鄰居家生活了一個月，應該賠償多少就賠償多少，我們等待警方公正的判決吧！

也有網友擔心貓咪的安危：「看到過類似的新聞，那家孩子也是撿到別人家狗不還，後來畢竟協商要求歸還狗狗，結果當晚撿到狗狗那家人就把狗狗從樓上丟下去摔死了......」

**最後，從喵耳朵寫完文章至今，「鄰居撿貓拒還」事件有了最新後續：「鄰居此前要求賠償2萬確實是氣話，並給他發來最終的索賠金額為6150元，涉及寵物店寄養費用、更換沙發墊子費用、沙發修理費用等。」

網友覺得，飼養費用他同意給，但其他費用並不接受。

不過，從法律的角度看，大家還是能學到些東西：有律師表示，「撿到流浪寵物並不自然成為其新主人，如果流浪寵物為遺失物，所有權人或者其他權利人有權追回遺失物。如果拾得人拒絕歸還，會承擔歸還原物、賠償損失等民事責任。」

最後，在警方的協助下，他已經和鄰居達成一致並和解，鄰居願意歸還貓並且不需要支付任何費用。

無論如何，貓咪褲衩現在已經回家啦，希望鏟屎官以後好好照顧褲衩，不要再讓褲衩走丟啦！

所以，對這件事你怎麼看呢？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】