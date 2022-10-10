義工開寵物醫院變人性考驗場　有人竟因貓咪手術費昂貴而這樣做

Hello大家好，我是喵耳朵。真是給我氣笑了！這麼明目張膽的道德綁架你見過嗎？



貓德學院相信大家都聽過吧，就是那個一直在踐行「綁架代替購買」，做流浪貓救助和領養的一羣人。

前不久，貓德動物醫院也開起來了，儘管大家都有心理準備，會有人會往門口丟貓，但沒想到那麼多！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

動物醫院成了人性考驗場，更有明目張膽道德綁架的醜惡行為。

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開業這一個多月以來，丟棄在貓德醫院的貓就達到27隻之多！！！

甚至，還有人凌晨一點多一下遺棄了4隻母貓，有隻還懷孕了，目測肚子裏至少還有3隻貓崽......

這人裹得嚴嚴實實，一看就是做賊心虛，生怕被人認出來是誰！

貓德學院的朋友們的確很善良，但他們的善心是用來救助流浪動物的，並不是來給遺棄貓的畜生們擦屁股的啊！！！

如今，貓德學院已經不堪重負，他們也不得不發佈「關於遺棄貓咪的聲明」：「以後，被人為遺棄的貓，我們不管！！不接！！不負責！！放在醫院門口讓貓貓自行尋找領養人，3天內，我們為其提供食水，超過3天無人領養，就放歸！」

真的求求了，不要再道德綁架了！自己的爛攤子好意思扔到別人身上！這是人能做出來的事？

「貓德學院」，教了貓德，映照了人性......

還有，前不久，有位流浪動物志願者網友，帶着剛救助流浪貓去寵物醫院做絕育。

同樣來寵醫院帶寵物看病的還有一位女子，倆人在休息區就這麼聊天聊了起來。

不聊還好，這一聊啊，女子可謂是語出驚人，氣壞了網友！

聊天中，女子知道了網友是做流浪動物救助的志願者，就説：「那我這隻藍貓，你們能救助嗎？」

網友一聽這話，瞬間有點懵圈問她，「您講這話我沒太明白，是什麼意思呢？」

女人回答説：「我這個藍貓吧，尿路感染，今天要手術，你們要是能救助可以帶走啊。」

網友聽了，急忙解釋，「我們救助的一般都是無家可歸的流浪動物，有主有家的貓咪是不管的。」

女子一聽這話，瞬間來勁了，牛氣哄哄地説：

「那我把牠丟在寵物醫院，不就是流浪貓了嗎？這樣你們就管了吧？」

哎我天，電視劇都不敢這麼演吧！本以為是一句玩笑話，志願者還在懷疑女子是不是開完笑時，沒曾想，她站起身就朝門口走去......

網友瞬間清醒過來，女子怎麼能如此狠心！憤慨地責問：「你是牠的主人啊，如今説拋棄就拋棄，當初養牠幹嘛？」

女人冷笑一聲，又是一頓「道德綁架式」的回懟：「我養的時候又不知道牠會得病！反正你們是搞救助的，我就不信把貓丟在這裏，你們忍心眼睜睜看牠死掉！！」

這嘴裏一句一句的，怎麼聽着都不像人話呢？

你自己難道就不會感冒發燒生個病嗎？貓沒生病時，抱在懷裏當寶貝，生病了就不想負責，説扔就扔？您可真是光着屁股推磨——你是轉着圈兒的丟人啊。

別説當鏟屎官了，當人，您配嗎？

網友一聽怒火值瞬間爆棚，大聲回懟女子：「我們是搞流浪動物救助的，不是給你你這種不負責的人擦屁股的！」

女子脖頸一扭，氣鼓鼓的坐了回去説：「我懶得和你説，神經病！」

那隻可憐的藍貓正準備手術時，網友發現，不知道什麼時候，那個女子丟下貓自己偷偷離開了。

貓咪是有感情的動物，也能通過音容外貌認出主人啊，如果知道自己被拋棄，牠一定會難過。

因為寵物醫院留的有女子聯繫電話，準備她打電話叫她回來時，發現醫院的電話號竟早就被拉黑了。

無奈，網友就用自己手機給她打，沒想到接通之後，女子撂下這麼一句話就掛了：「反正這貓我不要了，怎麼辦你們隨便處理……」

網友沒有放棄，還想再好説歹説勸一勸她，沒想到再撥號時就打不通了。

實在是沒辦法，網友本心心腸就軟，跟寵物醫院説手術正常進行吧，別讓貓再受罪了。

就這樣，網友只能是暫時救了這隻被狠心遺棄的藍貓，後續再為其找領養。

難道善良的人，就活該被道德綁架？這一起又一起道德綁架，精準遺棄事件太令人氣憤了。

喵耳朵在此奉勸想要養貓的鏟屎官們，養貓前不僅要考慮自己的財力、居住條件等，還要考慮養貓的負面影響，比如掉毛、抓沙發啊等等，一旦養了就要負責。

最後，藉助觀復博物館的話：「我們懷着善意收養流浪貓但不是長期收容所，財力也不允許我們繼續。請有心人不要道德綁架，如果真的愛貓就別遺棄貓！」

轉發擴散，養貓請負責！拒絕道德綁架式的遺棄！！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】